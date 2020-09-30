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ООН умывает руки: в конфликте Армении и Азербайджана не названы правый и виноватый

Москва, 30.09.2020
Геннадий Рушев
Совет безопасности ООН дал свою оценку войны Армении и Азербайджана. Она оказалась не той, которой хотелось бы каждой из сторон.
#Вооруженные конфликты
#Мир
#Армения
#Азербайджан
  • ООН умывает руки: в конфликте Армении и Азербайджана не названы правый и виноватый

Фото с сайта Минобороны Азербайджана

Совет безопасности ООН дал свою оценку войны Армении и Азербайджана. Она оказалась не той, которой хотелось бы каждой из сторон. Все ограничилось призывами к Армении и Азербайджану вернуться за стол переговоров. Выносить резолюцию, в которой был бы обозначен виновный в обострении конфликта, Совбез не стал. По существу, Армении и Азербайджану дано «добро» на то, чтобы разбираться между собой самостоятельно, а заинтересованным в том или ином разрешении конфликта государствам предложено действовать по своему усмотрению.

Такой итог был вполне предсказуем. Показательно уже то, что инициаторами созыва заседания Совбеза стали не США и не кто-либо из соседей Армении и Азербайджана, а пять европейских стран – Франция, Германия, Бельгия, Великобритания и Эстония. Кроме того, обсуждение Карабахского вопроса изначально было запланировано провести за закрытыми дверями – так что самое значимое осталось от широкой публики скрыто.

Да и сам этот вопрос отнесен в повестке заседания к категории «разное», что само по себе свидетельствует о том, на сколько важным его считают в Совете безопасности. Формат обсуждения назывался консультациями – то есть, каких-либо решений, связанных с введением санкций, не предполагалось принимать.

Еще 27 сентября с оценкой начавшейся войны выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он осудил применение силы, выразил сожаление в связи с человеческими жертвами и призвал обе стороны конфликта сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, под эгидой которой много лет идут бесплодные переговоры по Карабаху.

В том же духе оказалось выдержано и итоговое заявление Совбеза ООН. Его председатель Абду Абарри, являющийся поспредом государства Нигер, заявил, что на закрытых консультациях было осуждено применение силы и выражена озабоченность тем, что происходит в Карабахе.

«Члены Совета безопасности поддержали обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», - сказал господин Аббари.

Не исключено, что Армения, Азербайджан и, возможно, Турция надеялись на иную, более определенную позицию Совбеза. Посланием к его участникам выглядел инцидент, который произошел в день перед началом обсуждения. Министерство обороны Армении сообщило о том, что в небо страны вторгся турецкий истребитель F-16. Произошел воздушный бой. Турецкий самолет сбил армянский штурмовик Су-25. Пилот погиб. По заявлению армянской стороны, F-16 вылетел с территории Азербайджана, с аэродрома в городе Гянджа. И в Баку, и в Анкаре категорически опровергли заявление армянской стороны.

А ведь вторжение турецких ВВС на армянскую территорию и уничтожение армянского самолета (если все это было и имеются соответствующие доказательства, естественно) – однозначно, повод для Армении просить военной поддержки по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так же есть юридическое основание, пусть и не самое явное, задействовать механизм коллективной помощи НАТО. Членом Североатлантического альянса, напомним, является Турция. Вырисовывается нехорошая перспектива конфликта двух военных блоков, ОДКБ и НАТО. Тем не менее, на позицию Совбеза ООН инцидент с самолетом никак не повлиял.

Сопредседателям Минской группы ОБСЕ – а это Франция, Россия и США – осталось только играть свою роль в разрешении Карабахского конфликта. Все три страны пока проявляют осторожность. Только президент Франции Эммануэль Макрон счел нужным раскритиковать Турцию за «необдуманные и опасные заявления». Учитывая напряженные, в последнее время, отношения Анкары и Парижа, резкость тона французского лидера понятна.

Россия пока предпочитает публичной дипломатии закулисные переговоры. Судя по сообщениям Кремля, Владимир Путин уже не раз вел телефонные переговоры с лидерами всех вовлеченных в конфликт государств.

Дональд Трамп заявил, что в «этом регионе» у США «хорошие отношения» со многими странами и отметил, что боевые действия в Карабахе вызывают в Вашингтоне обеспокоенность. «Посмотрим, можем ли мы это остановить», - сказал американский президент.

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