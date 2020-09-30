Правительство вспомнило способ поддержать валютный рынок

Началось все загодя, 1 сентября. Но об этом мало кому было известно.

Именно тогда, по сообщению «Интерфакса», вышла «директива правительства РФ от 1 сентября 2020 г. №8036п-П13». Следы ее найти сложно. Агентство сообщает, что видели ее на сайте «Росимущества». Да что-то не видно там.

Однако, документ-то, наверное, все же есть. Так маркируются директивы представителям интересов Российской Федерации в открытых акционерных обществах.

Так вот, «Интерфакс» пишет, что госкомпании получили от правительства директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов «историческим уровнем». Это следует из недавнего раскрытия информации тремя компаниями — «Газпромом», «Роснефтью» и «АЛРОСА». Точнее, не прямо следует, но можно прийти к такому выводу.

Так, по данным агентства, «Газпром» сообщил, что в повестке дня его совета директоров на 12 октября есть вопрос «об уровне чистых валютных активов». Цитируется также вопрос заседания совета «Роснефти» 29 сентября: «Об исполнении директив правительства РФ от 1 сентября 2020 г. №8036п-П13» (без указания их содержания директив). По сообщению «АЛРОСА», указывает агентство, директивой с этими реквизитами гендиректору компании Сергею Иванову поручено обеспечить приведение размера ее чистых валютных активов ПАО «к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2018 года (...) и последующее поддержание размера чистых валютных активов не выше указанного уровня».

Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад, в декабре 2014-го, также на фоне резкого ослабления курса рубля, напоминает «Интерфакс». Тогда правительством Дмитрия Медведева было предписано продать валюту упомянутым выше и еще нескольким компаниям. Об этом было известно на неофициальном уровне и, по общему мнению, эта мера привела к быстрой стабилизации валютного рынка.

На практическом уровне это означает, поясняет председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, что компаниям, получившим распоряжение рассмотреть этот вопрос на совете директоров, при его одобрении придется конвертировать часть валютной ликвидности в национальную валюту. Если эти «излишки» над «историческим» уровнем ощутимы, а компании осуществят продажу синхронно и в кратчайшие сроки, то это можно будет сравнить с интервенциями Банка России, замечает эксперт.

С точки зрения логики финансовых директоров очевидно, отмечает он также, что в условиях усиления санкционной риторики, обострения геополитических рисков и рисков «второй волны» торопиться с продажей валюты смысла нет. Но в ближайшем будущем это позволит избавить рубль от излишнего давления. Эту новость можно воспринимать в контексте прогноза Банка России по переходу сальдо текущего счета платежного баланса и в область отрицательных значений в четвертом квартале (-$23,3 млрд), что может усилить давление на рубль.

Интересно, что в тот раз правительство и ЦБ явно запаздывали с решениями. В этом году директива была принята накануне начала падения рубля. Правда, помешать ему она не смогла, но все же и само падение далеко не так катастрофично, как в конце года первых антироссийских санкций и одновременного отказа ЦБ (осенью 2014 года) таргетировать валютный курс.

Накануне участники рынка смягчили восприятие геополитических рисков, сообщил Михаил Дорофеев. Если эта тенденция получит подкрепление, эксперт считает, что можно будет ожидать попыток снижения курса доллара ниже 78 руб. И такое движение, с технической точки зрения, будет говорить о хороших шансах перехода рубля в коррекционную волну до конца года, которую пророчит Министерство экономического развития. Эксперт отмечает, впрочем, что это лишь один из сценариев для рубля, причем наиболее благоприятный.

Для компаний-экспортеров зачастую выгодно «придержать» выручку в валюте на своих счетах, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Особенно во время роста её курса, когда чем позже, тем дороже ее можно продать. Кроме того, у них, как правило, много валютных платежей — по кредитам, закупкам товаров и услуг у зарубежных поставщиков и пр. На время до наступления этих платежей валюта также находится на счетах компаний, продавать её нецелесообразно.

Но такое положение идет вразрез со стремлением экономических властей ограничить ослабление рубля в периоды слишком высокой турбулентности. Именно это происходит в сентябре 2020 года в связи с резким обострением санкционной риторики, констатирует эксперт. Директива правительства о верхнем пределе чистых валютных активов продиктована именно данными соображениями.

Масла в огонь добавило военное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Всё это в совокупности отправило доллар 29 сентября к опасной психологической черте 80 рублей. И не случайно, считает эксперт, сразу после этого вышло сообщение о данной директиве, принятой еще в начале сентября.

Оно совпало и с уведомлением ЦБ о том, что с 1 октября банк будет дополнительно к бюджетному правилу продавать валюту в объеме 2,9 млрд руб. в день. Уровнем сентябрьских интервенций были 2,5 млрд руб., отмечает Марк Гойхман.

Новая директива коснется прежде всего крупнейших экспортеров, поскольку их выручка по величине способна повлиять существенно на биржевые объемы предложения валюты. Данный фактор негативен для них, поскольку уменьшает возможности финансового управления активами. Но для рубля данный фактор позитивен, уверен Марк Гойхман. Срочные сообщения о будущем притоке валюты на рынок уже 30 сентября способствовали снижению курса доллара ниже 79 руб., отмечает он Это произошло несмотря на сохранение напряженности в Закавказье и некоторое удешевление нефти. По крайней мере, пока удалось сбить волну возможной паники в случае преодоления черты 80 руб./долл.

Однако данная мера — лишь один из факторов воздействия на рубль, обращает внимание Марк Гойхман. Его динамика в дальнейшем будет определяться гораздо более сильными геополитическими и экономическими драйверами, которые действуют и сейчас. Причем изменение данных факторов малопредсказуемо, и в зависимости от них рубль способен как ослабеть, так и укрепиться – практически с равной вероятностью.