Прогноз погоды: синоптики рассказали о последних аккордах климатического лета

Первый месяц календарной осени подошёл к концу. Несмотря на свою нестабильность, сентябрь 2020 стал одним из самых тёплых за последние годы. Начав своё шествие с резкого похолодания и проливных дождей, он завершается неожиданно очень комфортным бабьим летом.

При это даже в тех регионах, где в это время года обычно на градусниках минус, сейчас по-прежнему относительно тепло. Например, на востоке страны лишь в отдельных районах Восточной Сибири выпадал снег. Наибольшая же высота снежного покрова отмечается на севере Красноярского края, в Хатанге (5 см) и в Агате (4 см). И даже на Чукотке белое покрывало зафиксировано только в континентальных районах (2 см).

В предстоящие 7-10 дней на большей части Русской равнины по-прежнему будет тепло. Но как предупреждают синоптики первые дни октября станут последним аккордом климатического лета, на смену которому придёт пасмурная, дождливая и довольно холодная осенняя погода.

Погода в Якутии. Прогноз погоды на 7 дней

Так, аномально теплая погода, которая наблюдалась в Якутии, вскоре сменится существенным похолоданием. При этом, по данным метеорологов, средний температурный фон на территории республики превышал привычные показатели сразу на 6 градусов, а на севере и в центральных улусах – сразу на 10 градусов.

В частности, до плюс 14 прогревался воздух в Оймяконе, где таких показателей на стыке первых двух месяцев осени не наблюдалось с 1967 года. Как пояснили специалисты, такие аномалии были вызваны обширным циклоническим вихрем, накрывшим Якутии.

Однако уже в ближайшие дни погода в регионе резко поменяется. Циклонический вихрь, который сейчас продвигается к северо-востоку страны, принесёт в Якутию холодный фронт.

Поэтому место циклона займет антициклон, а климатическая обстановка станет перестраиваться на зимний лад. Начиная с 1 октября и как минимум 6-7 дней почти повсеместно будет идти снег, ночью к выходным столбики термометров опустятся до минус 8, на северо-востоке республик – до минус 14.

Прогноз погоды на выходные в Сибири

Зато в Сибири, по прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные будет относительно тепло, хотя не везде сухо и комфортно. Так в Омской области в субботу – почти лето. Метеорологи обещают жителям этого региона плюс 17-18 днём, яркое солнце и отсутствие осадков. Зато в воскресенье, столбики термометров рухнут сразу к плюс 5, а в понедельник всю область накроют снегопады, которые станут сопровождаться мощными порывами ветра.

В Новосибирской области при переменной облачности в субботу, 3 октября в светлое время суток градусники покажут плюс 13-14, ночью – плюс 10-12.

В воскресенье, 4 октября в Западной Сибири станет прохладнее, но по-прежнему некритично. Согласно данным метеорологов, прогнозируется плюс 10-11, возможны дожди. Однако обильными и затяжными они не будут.

В целом же, в предстоящие выходные здесь будет ещё будут звучать последние аккорды этого климатического лета. А уже в ночь на понедельник в Новосибирске подморозит до минус 1-3, выпадет снег, который будет идти минимум 3-4 дня.

Похожую погоду специалисты метеослужб обещают в предстоящий уикенд жителям Красноярского края, но с той лишь разницей, что в субботу здесь будет прохладнее, чем в воскресенье. Так, 3 октября в Красноярске при пасмурной погоде воздух остынет днём до плюс 7, а 4 октября прогреется до плюс 12. Осадки в виде снега почти на всей территории края пока обещают не раньше вторника, 6 октября.

Погода в выходные в Приморье.

В Приморье, где сейчас солнечно и почти по-летнему тепло, погода в первые выходные октября будет очень переменчивой. Так, вечером в пятницу в крае ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Однако к утру субботы, 3 октября, осадки прекратятся и, например, во Владивостоке станет очень солнечно, а воздух прогреется до плюс 18.

Ночь на воскресенье, 4 октября, прогнозирует достаточно сухой — серьёзных осадков, по крайней мере пока, не ожидается. Но зато уже утром в воскресенье осадки зарядят с новой силой, а в том же Владивостоке похолодает до плюс 12-14.

В целом же в регионе в воскресенье будет пасмурно и дождливо. Максимальная температура по краю понизится до 10-11. Во второй половине дня в Приморье вторгнется холодный атмосферный фронт, который испорти погоду во всём в регионе. При этом в ночь на понедельник, 5 октября температурный фон продолжит понижаться, а в горах выпадет снег.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

Последние аккорды климатического лета выдаст погода и в Москве. По прогнозу синоптиков, жители столицы встретят второй месяц календарной осени в неожиданно тёплом климатическом режиме. Так, в четверг, 1 октября ожидается ясная, солнечная погода, температура воздуха составит плюс 20. Такая климатическая ситуация под влиянием антициклона будет сохраняться до конца этой недели. При этом после полуночи также будет вполне комфортно – плюс 10-12.

Примерно 5-6 октября в Москве и Подмосковье станет пасмурно, но столбики термометров ниже плюс 16 не опустятся.

Резкое похолодание настигнет жителей российской столицы 10 октября. Начиная с этого дня воздух будет на максимуме прогреваться всего до плюс 6-7, нередкими станут сильные ливни, регион накроет арктический атмосферный фронт, означающий, что климатическое лето в Москву в этом году больше не вернётся.