Российский МИД заявил о переброске боевиков из Ливии и Сирии в Нагорный Карабах

Министерство иностранных дел России заявило, что в зону военных действий в Нагорном Карабахе перебрасываются иностранные боевики.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона. Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», – говорится в заявлении МИДа.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия и иностранные наемники Анкары.