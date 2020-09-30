В России 8,4 тыс.новых случаев коронавирусной инфекции

В России за сутки выявлен 8 481 новый случай коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. В Москве за сутки выявили 2 308 случаев инфицирования.

Специалисты отмечают рост случаев заболевания с начала сентября, к середине месяца число забоелвших перешагнуло шеститысячную отметку, впервые с июля. 25 сентября в стране уже было более семи тысяч новых случаев коронавируса, 28 сентября – более восьми тысяч случаев. В общей сложности в стране зафиксирован 1 млн 176 тыс. 286 случаев инфицирования. Прирост, таким образом, составил 0,7% в 85 регионах. Число безвозвратных потерь за последние 24 часа достигло в общей сложности 177 человек, за все время эпидемии от инфекции скончалось более 20 тыс. человек. Выздоровели за сутки 5 858 человек, за весь период перебороли вирус 958 257 человек.

Коронавирус. Статистика регионы

Наибольший прирост среди регионов отмечен в Москве – 2308 заболевших. Скончалось 27 пациентов, выписаны за сутки 1 349 человек. На втором месте по выявленным случаям ковида находится Санкт-Петербург (+276), третье место занимает Московская область (+222). В пятерке Ростовская область (+198) и Нижегородская область (+175). Далее следует Нижегородская область (+175), Воронежская область (+162), Кемеровская область (+156) и Свердловская область (+149).