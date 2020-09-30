Сегодня вы еще успеете подать на кредитные каникулы

Осторожно, поддержка заканчивается!

С 1 октября 2020 года отменяется ряд мер поддержки бизнеса и населения, принятых властями в начале пандемии коронавируса. Самое заметное — отмена действия так называемых кредитных каникул.

Сегодня, 30 сентября 2020 года — последний день, когда российские заемщики могут подать заявление в банки о предоставлении отсрочки в рамках федерального закона № 106.

В число требований к заемщикам, желающим получить «каникулы», входит ограничение размера ссуды. Она не должна превышать 250 тыс., руб. (для потребкредитов), или 600 тыс. руб. и 1,5 млн руб. (для автокредитов или кредитов, обеспеченных ипотекой соответственно). Также заемщик должен подтвердить, что его доход снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Воспользоваться каникулами могут (но уже с 1 октября будет — «могли») граждане и индивидуальные предприниматели, а также компании МСБ из наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей. Банки не имеют права отказать в обращении о предоставлении каникул при соблюдении заемщиками указанных выше условий. При этом в течение полугода отсрочки кредитор не вправе начислять неустойку за просроченные платежи или взыскивать предмет залога.

Ну а кроме того, завершается действие программы по рефинансированию субъектов МСП на сумму 500 млрд рублей. Не будет действовать ограничение в 1% комиссии за прием банковских карт при онлайн-торговле.

По информации Центрального банка, к 23 сентября банками было получено 384,9 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул, сообщает ТАСС. Доля удовлетворенных требований о предоставлении кредитных каникул по ипотечным кредитам составила 71,4% от рассмотренных заявок, потребительским кредитам граждан - 46,2%; кредитным картам — 59,1%; автокредитам — 23,8%.

Продлят, не продлят?

Власти имеют возможность продлить действие данной меры поддержки, но там наблюдается некоторая растерянность. Как заявил агентству «Прайм» глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков: «Мы будем обсуждать... Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка».

По резонному замечанию депутата, выходить из ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, надо поэтапно. «В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений».

По мнению основателя TalkBank Михаила Попова, при всей полезности кредитных каникул, лимиты, которые были представлены для кредитов, не охватывают значительной части заемщиков. Этот инструмент сфокусирован на наименее социально защищенных слоях населения. В их невысоких доходах платежи по кредитам составляют весомую долю. Кредитные каникулы снимают на время это бремя.

Проблема в том, полагает банкир, что намечается вторая волна Covid-19, соответственно есть риск повторного введения карантина, после которого у людей могут возникнуть проблемы с заработком и занятостью. А кредитные каникулы заканчиваются и пока их продолжение не предусмотрено.

В связи с этим, уверен Михаил Попов, есть риск увеличения количества дефолтов среди заемщиков, которые используют кредитные каникулы. Он надеется, что власти решат повторить историю кредитных каникул для следующих периодов.

А кому легко?

Кредитные каникулы — это не спасательный круг, как многим может показаться, это лишь возможность отсрочить неизбежную расплату по кредитам, которые банки не могут отменить, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Как видно из статистики по потребкредитам, ими смогли воспользоваться менее 50% обратившихся.

Одна из причин отказа — это, как ни странно, отсутствие у граждан понимания того, как правильно надо обращаться за кредитными каникулами, считает он. Например — необходимости предоставить доказательства того, что доход снизился более чем на 30%.

Именно по причине не полного предоставления документов многие граждане внезапно обнаружили, что кредитные каникулы на самом деле они не получили, а вот просрочка уже была допущена. Такой феномен можно отнести к очевидному минусу такой меры, как кредитные каникулы, полагает эксперт.

Что же касается ситуации в банковском секторе из-за предоставленных каникул и многочисленных реструктуризаций, то в результате пандемии качество кредитных портфелей за первую волну пандемии существенно ухудшилось, отмечает он. Так, согласно оценке Центробанка, банки нарастили долю кредитов так называемой «второй стадии» по МСФО, в данном случае это кредиты с высоким риском невозврата: рост в 1,3-1,7 раза.

Если по кредитной задолженности юрлиц в период до коронавируса доля таких кредитов составляла 9,5%, то после режима самоизоляции она приросла до 12,4%. По физлицам доля выросла почти в два раза — с 3,9 до 6,5%. Доля полностью просроченных более чем на 90 дней кредитов по розничному кредитованию возросла с 5 до 5,5%. Общий объем кредитов с высоким риском просрочки с марта по сентябрь составил 6 трлн рублей, или 10% от общего портфеля банков.

Это означает, поясняет Антонов, что в будущем банкам необходимо доначислять резервы для покрытия этих рисков на весь срок действия кредитов. При окончании меры поддержки в виде «кредитных каникул» банки уже в следующем году могут столкнуться с проблемами по достаточности капитала, граждане же и представители малого и среднего бизнеса должны будут либо начать полностью обслуживать долги, либо уходить в самобанкротство, что еще больше подставит под риски кредитные организации.

В данном случае, уверен аналитик, необходима резкая стабилизация ситуации с безработицей и ростом доходов работающего населения, но предпосылок для этого в стране пока не наблюдается. При угрозе «второй волны» правительством могло бы отсрочить очевидные дефолты по кредитам за счет продления действия 106-го ФЗ по кредитным каникулам. С другой стороны, это все равно выполнит лишь роль «пластыря» на не заживающую рану, заключает он.

Отметим, что на экспертном уровне не раз звучала тема «прощения долгов». Но на это государство (пока?) не решается.