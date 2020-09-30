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Трамп и Байден сошлись в личном поединке

Москва, 30.09.2020
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Трамп и Байден сошлись в личном поединке

AP/TASS

В Кливленде, штат Огайо, чуть больше чем за месяц до президентских выборов состоялись первые теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Этому элементу предвыборной борьбы в Соединенных Штатах уделяется повышенное внимание, потому что он может помочь победителю дать второе дыхание своим сторонникам и переманить на свою сторону еще не определившихся избирателей. Дебаты в Кливленде прошли, как и предполагалось, в напряженной обстановке, не обошлось, естественно, и без упреков кандидатов в адрес друг друга.

Трамп и Байден подробно отвечали на ряд важных вопросов, затронутых модератором Крисом Уоллесом, ведущим Fox News, который не скрывает своего отрицательного отношения к Трампу.

Так, в вопросе о Верховном суде, который может сыграть решающую роль в определении победителя на выборах, действующий президент объяснил спешку в представлении кандидатуры на освободившееся место тем, что его избрали не на три, а на четыре года.

Что же касается Байдена и демократов, то они требуют, чтобы нового члена Верховного суда назначал победитель на выборах 3 ноября.

«Следует подождать, чем закончатся выборы»,- заявил на теледебатах бывший вице-президент.

Трамп, со своей стороны, раскритиковал соперника за то, что он так и не ответил на его вопрос: расширит ли он состав Верховного суда в качестве мести за назначение Эми Кони Барретт, если победит на выборах?

Как и предполагалось, больше всего критики действующему президенту США досталось за его борьбу с коронавирусом, который уже унес жизни более чем 200 тысяч американцев.

«Он или паниковал, или смотрел на рынок ценных бумаг,- заявил Джо Байден, имея в виду неоднократные требования Трампа побыстрее отменить карантин, которые он объяснял несерьезностью угрозы от Covid-19.- Вы – худший президент в истории Америки!»

Трамп отверг упреки в том, что он не борется с пандемией, заявив, что его администрация очень много сделала для победы над коронавирусом и что, если бы у власти были демократы, то погибли бы не 200 тысяч, а 200 миллионов человек. После этого он сам перешел в атаку.

«Джо, послушайте меня: вы никогда не сделали бы то, что сделали мы,- заявил Трамп.- У вас этого нет в крови».

Кандидат от Демократической партии раскритиковал соперника и за экономическую политику, подчеркнув, что безработица сейчас выше, чем была четыре года назад, когда Трамп пришел в Белый дом.

Байден также обвинил действующего президента в выходе из многих торговых соглашений несмотря на обещания, которые он дал в 2016 году.

Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил Джо Байдена в стремлении вновь закрыть американскую экономику, если число заражений будет расти.

«Он опять объявит карантин и разрушит нашу страну!»- заявил Дональд Трамп.

Он также обвинил демократов в том, что они призывали не снимать карантин до выборов, чтобы понизить его шансы на победу.

Очень острая полемика между кандидатами развернулась по вопросу расовой справедливости и о беспорядках, не стихающих уже несколько месяцев во многих американских городах. Действующий президент обвинил демократов в том, что они не хотят защищать закон и порядок.

Байден, со своей стороны, обвинил Трампа в том, что он призвал на помощь расистские организации и группировки. Он также напомнил о систематической расовой несправедливости в системе образования, на рынке труда и работе правоохранительных органов США.

Естественно, модератор теледебатов попросил участников высказаться и по неожиданно ставшему очень острым вопросу о признании ими результатов выборов. Оба неоднократно намекали и порой говорили открытым текстом, что не признают поражение.

Дональд Трамп не стал говорить, что будет призывать своих сторонников сохранять спокойствие в случае поражения. Вместо этого он вновь заговорил о ненадежности голосования по почте, которое продавливают демократы. Трамп пригрозил, что не оставит без последствий, если увидит манипуляции с подсчетом голосов.

Джо Байден, между тем, четко заявил, что признает любые результаты выборов, даже если проиграет. Он также призвал американцев голосовать или лично, на избирательных участках, или по почте и выразил уверенность, что если избиратели проголосуют, то он обязательно победит.

Конечно, не обошлось и без темы уплаты налогов Дональдом Трампом, который заявил, что New York опубликовала фейковое расследование. Он подчеркнул, что заплатил в виде налогов десятки миллионов долларов, и пообещал, что покажет все налоговые декларации, когда «все будет готово», очевидно имея в виду окончание работы аудиторов, которые с 2011 года не могут проверить обоснованность его деклараций.

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