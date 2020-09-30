В Госдуму поступил проект бюджета на 2021-2023 годы

Как рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Госдума приступает к рассмотрению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Документ был внесен накануне правительством.

Уточняется, что проект бюджета предусматривает сохранение дефицита на весь трехлетний период. Ситуация вызвана повышенными расходами в связи с пандемией COVID-19. При этом доходы бюджета в указанный период должны увеличиться с 17,844 триллиона рублей за прошлый год до 18,761 триллиона рублей в следующем. Рост составит 5,1%. Еще через год, в 2022 году, доходы должны вырасти на 20,637 триллиона рублей или 9% и до 22,263 триллиона рублей в 2023 году. Рост соответственно составит 7,9%. Увеличение поступлений в бюджет ожидается на фоне роста экономики после завершения эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом ожидаемые расходы сократятся с 22,561 триллиона рублей в 2020 году до 21,517 триллиона в 2021 году. К 2023 году расходы могут повыситься до 23,675 триллиона рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в переходный период, который придется на 2021 год, могут сохраняться повышенные объемы расходов и дефицита бюджета. Также в будущем году ожидается рост заимствований сверх обычных параметров.