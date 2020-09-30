В Калининграде из-за коронавируса запретили проведение свадеб и корпоративов

В Калининградской области с 1 октября вводятся запрет на проведение свадеб, банкетов и корпоративов в ресторанах, кафе и гостиницах – решил региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Работа организаций общественного питания будет разрешена при условии размещением за одним столом не более четырех человек и расстоянием между столами не менее двух метров. Вводится обязательный масочный режим в общественном транспорте, поликлиниках, банках и магазинах. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Кинотеатры в торгово-развлекательных центрах смогут работать только в будние дни.

30 сентября на территории Калининградской области было выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что превышает показатели начала месяца в три раза.