В Китае прокомментировали слухи о дороговизне своей вакцины от COVID-19

По заявлению официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, все заявления о том, что вакцина, которая разрабатывается в Китае дороже аналогичных препаратов из других стран, безосновательны. Дипломат подчеркнул, что страна будет поставлять препарат по разумной цене.

«Эти утверждения безосновательны», - рассказала дипломат представителям СМИ, которые попросили его прокомментировать сообщения о завышенной цене на китайские вакцины.

Он уточнил, что Пекин активизирует все работы над вакцинами от коронавируса нового типа, а также заявления, которые звучали ранее о том, что китайские вакцины станут мировым достоянием, остаются в силе.

КНР настаивает на том, чтобы сделать препарат доступным, прежде всего, в развивающихся странах, добавил Вэньбинь. Он напомнил, что Китай взял на себя определенные обязательства и сдержит слово. В настоящее время вопрос ценообразования на вакцины остается открытым, но для «КНР ясно, что препарат непременно будет рассматриваться в качестве глобального общественного блага», резюмировал дипломат.