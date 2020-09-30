В партии Зеленского предложили переименовать Россию

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Идея была им озвучена в эфире телеканала «Украина 24».

«Каждая нация сама решает, как называть соседей», — заявил парламентарий. В пример он привел Германию, которая на разных языках звучит по-своему, а именно французы называют Германию Аллеманией, а россияне Германией.

«А мы – "Нимеччина" и немцы как-то на нас обижаются из-за этого»,-поделился Потураев.

В ответ на это ведущая заявила, что предложение является унизительным, чем возмутила депутата.