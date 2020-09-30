В России могут продлить кредитные каникулы

Правительство России обсуждает возможность продления кредитных каникул для заемщиков, которые пострадали от эпидемии коронавируса, рассказал руководитель комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков. Сегодня, 30 сентября, последний день приема заявок на предоставление кредитных каникул.

«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», - цитирует «Коммерсантъ» Аксакова. Чиновник уточнил, что предложение о продлении программы поступило от бизнес сообщества. Он считает, что выход из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, должен быть поэтапным.

«Погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, аккуратно выходить из этих послаблений», - добавил он.

Издание сообщает, что подать заявку на кредитные каникулы имеют право физические лица, индивидуальные предприниматели, а также представителя малого и среднего предпринимательства, в случае, если их доход из-за эпидемии коронавируса упал более чем на 30%.

Напомним, что идея ввести налоговые каникулы впервые прозвучала от президента РФ Владимира Путина.