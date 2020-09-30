В России может резко подорожать пиво

Пивовары России сообщили, что их траты на установку оборудования для маркировки пива в случае ее внедрения могут составить сотни миллионов долларов. При этом пивоваренная отрасль, скорее всего, переложит эти расходы на плечи потребителей, пишет «Коммерсантъ».

«По предварительным подсчетам, оборудование для маркирования одной линии производства обойдется производителю от $300 тыс. до $1 млн», - рассказал глава Ассоциации производителей пива Андрей Губка. Организация объединяет крупнейшие пивоваренные компании России, такие как AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken.

Он подчеркнул, что в России насчитывается более 1 тыс. пивоваренных заводов, на каждом из которых работает, как минимум несколько линий розлива.

«Затраты отрасли могут исчисляться в сотнях миллионов долларов»,— сказал Губка в интервью «РИА Новости». Он заверил, что все расходы перелягут на плечи потребителей, а небольшие компании «уйдут в тень».

Напомним, о планах Минпромторга расширять спектр маркируемой продукции сообщил в начале осени глава ведомства Денис Мантуров, который в частности подчеркнул, что эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года. Чиновники министерства подсчитали, что бюджет теряет примерно 22 млрд руб. в год из-за нелегальной продукции пивного рынка, объем которого составляет от 5 до 12% в зависимости от региона.