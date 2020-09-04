Акции дня: Mail.ru Group попал в спам

Российский рынок акций завершил неделю дневных торгов падением. Заметно просели бумаги Mail.ru Group. За сессию котировки упали на -3% до 2200 рублей за акцию.
В пятницу стало известно, что глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group исключили из фондового индекса RDX. Итоги пересмотра вступят в силу 18 сентября после завершения торгов. Из-за этого оттоки из Mail.ru могут составить 33,5 млн долларов, или 2,1 дня торгов в Москве и Лондоне, пишут аналитики BCS Global Markets.
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,35% до 2921,55 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,26% до 1220,01 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 43,1 долларов за баррель (-2,20%). Российская валюта слабела – 75,47 рублей за доллар.