Акции дня: Mail.ru Group попал в спам

Российский рынок акций завершил неделю дневных торгов падением. Заметно просели бумаги Mail.ru Group. За сессию котировки упали на -3% до 2200 рублей за акцию.

В пятницу стало известно, что глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group исключили из фондового индекса RDX. Итоги пересмотра вступят в силу 18 сентября после завершения торгов. Из-за этого оттоки из Mail.ru могут составить 33,5 млн долларов, или 2,1 дня торгов в Москве и Лондоне, пишут аналитики BCS Global Markets.