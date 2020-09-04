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Американских спортсменов могут отстранить от Олимпиады

Москва, 04.09.2020
#Спорт
#Мир
  • Американских спортсменов могут отстранить от Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщило Reuters, что лучшим американским спортсменам запретят участвовать в токийской Олимпиаде, если США выполнят угрозу и прекратят финансирование WADA. Кстати, идея запрета на участие атлетов из Америки принадлежит не самому WADA. Ее предложили страны-члены Антидопингового агентства, возмущенные поведением Вашингтона и предложившие ввести обязательный запрет на участие в международных соревнованиях для спортсменов стран, не выполняющих требования устава WADA.

«Последствия прекращения финансирования (уплаты взносов) WADA будут иметь для американских атлетов самые жесткие и далеко идущие последствия,- заявил Reuters президент WADA Витольд Банка.- К нам обратился ряд стран, шокированных угрозами США. Их, кстати, полностью поддержало USADA (антидопинговое агентство США). Эти страны хотят, чтобы мы внесли изменения в условия допуска спортсменов к соревнованиям… Они приведут к наказаниям спортсменов стран, нарушающих устав нашей организации, в виде запрета на участие в главных международных соревнованиях».

Кстати, в правилах Международного Олимпийского Комитета (IOC) тоже имеется пункт об обязательности выполнения правил и требований WADA для участия в Олимпиадах. Для этого все участники главных спортивных соревнований четырехлетия в числе прочего подписывают специальную анкету участия, в которой обязуются выполнять все требования как Олимпийской хартии, так и Антидопингового агентства.

Президент USADA Тревис Тигарт в ответ на критику со стороны руководства WADA назвал угрозы Агентство незаконными и «пустыми».

Планета уже, похоже, привыкла к войнам, которые США ведут с международными организациями при Дональде Трампе. Сейчас, судя по всему, дошла очередь и до WADA. Поводом для объявления войны борцам с допингом стал доклад Управления национальной политики по контролю за наркотиками в администрации президента США, подготовленный в июне для Конгресса. Авторы доклада предъявили WADA большой список упреков и обвинений и потребовали немедленного проведения реформы организации. Они также предлагают Белому дому приостановить финансирование Агентства, если американцам не будет предоставлено более широкое представительство в его руководящих органах и комитетах.

По размеру членских взносов США, естественно, на первом месте в WADA. В 2020 г. они заплатили в бюджет Агентства 2,7 млн долларов. Кстати, половину бюджета WADA, составившего в текущем году 37,4 млн долларов, заплатил IOC.

В случае прекращения уплаты взносов США потеряют места в главном органе управления WADA – Совете учредителей и во всех комитетах. Но главным уроном будет, конечно, потенциальное отсутствие американских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она была перенесена, напомним, на год из-за коронавируса.

WADA, со своей стороны, обвиняет USADA в фактической попытке захватить власть в организации и получить таким образом контроль над борьбой с допингом в спорте в масштабах всей планеты. Не удивительно, что Агентство считает угрозы США политическим шантажом.

«Сейчас критическое время для борьбы с допингом, и нам нужно единство, а не раскол,- приводит Reuters слова Витольда Банки.- Хочу подчеркнуть, что под моим руководством WADA никогда не станет участвовать в политических играх. Я готов признать прошлые ошибки WADA, но не допущу шантажа организации и ослабления ее статуса мирового регулятора».

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