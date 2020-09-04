Автор «Новичка» рассказал о создании яда для армии СССР

Как рассказал один из авторов «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк, разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» велась в конце 70-ых годов для армии СССР. Работа началась после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США, рассказал Ринк в интервью «Ленте.ру». Он уточнил, что была поставлена задача по производству «фосфорорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия».

«Разработка «Новичка» велась более десяти лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику, — но озвучивать эти требования не могу», - добавил Ринк. Он уточнил, что «Новичок» в разные годы носил разные названия, которые придумывали военные - «Нуклон», потом «Лошадь». «Новичоком» вещество стало называться благодаря выдумке «одного полковника» в конце 80-х годов.

Накануне главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, комментируя возможное отравление оппозиционера Алексея Навального отравляющим веществом «Новичок», заявил, что, если бы это соответствовало действительности, то сопровождающие его люди также пострадали.

Напомним, 2 сентября власти Германии, ссылаясь на военных токсикологов, заявили, что Навального отравили боевым веществам из группы «Новичок». Официальный Берлин обратился к Москве с призывом незамедлительно дать объяснение полученным данным.