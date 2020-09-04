Берлускони госпитализирован из-за коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был доставлен в клинику в городе Милане с двусторонним воспалением легких. Два дня назад у 83-летнего Берлускони был диагностирован коронавирус SARS-CoV-2, но он чувствовал себя хорошо и отказался от госпитализации. По словам лечащего врача, воспаление легких у Берлускони было выявлено на ранней стадии и не представляет для него большой опасности.

Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии в период с 1994 года по 2011 год.