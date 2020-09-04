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Бизнес-школы ИБДА и ИОН РАНХиГС возглавили Народный рейтинг российских школ МВА

Москва, 04.09.2020
Шесть подразделений Президентской академии вошли в Народный рейтинг российских бизнес школ — 2020, который ежегодно составляется порталом «МВА в Москве и России» (MBA.SU) на основе оценок самих выпускников российских бизнес-школ.
  • Бизнес-школы ИБДА и ИОН РАНХиГС возглавили Народный рейтинг российских школ МВА

предоставлено пресс-службой

Сразу две бизнес-школы РАНХиГС — Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и Факультет международных программ Института общественных наук РАНХиГС/Kingston University London — как и в прошлом году, вновь оказались на первой строчке рейтинга.

Школа IT-менеджмента Экономического факультета и Высшая школа корпоративного управления —  повысили свои позиции, заняв вторую и четвертою строчку соответственно (по сравнению с 3-им и 5-ым местом в 2019 году).

Пятое место в рейтинге этого года заняли Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС и Институт государственной службы и управления РАНХиГС. Выпускники программ МВА также высоко оценили качество бизнес-образования в Московской школе управления «Сколково» и Стокгольмской школе экономики.

По словам проректора РАНХиГС и директора Института бизнеса и делового администрирования Сергея Мясоедова, практически все ведущие бизнес школы Европы и мира, включая Лондонскую школу бизнеса, парижскую HES и швейцарскую IMD,  в период самоизоляции отказались переводить обучение по программам МВА исключительно в онлайн, как и ведущие бизнес школы России. Сейчас по всей стране занятия возобновляются. С 1 сентября они начались и на программах МВА в РАНХиГС. Параллельно идет набор новых слушателей, который «обещает быть не хуже рекордного прошлогоднего».

«Серьезному бизнесу программы МВА особенно нужны именно в период экономической рецессии. Здесь идет обмен самыми последними технологиями менеджмента и опытом превращения кризиса в возможности. Здесь обсуждаются новые проекты и продукты, адаптированные под изменившуюся экосистему. Здесь в аудиториях на синергии опыта создаются новые знания и проекты, которые становятся фундаментом для прорыва. Известная закономерность: в период кризиса наборы лучших бизнес школ обычно растут. Так было в 1998, в 2008, в 2014 годах. Думаю, что так будет и в этом году», — объяснил причины высокого интереса к программам MBA Сергей Мясоедов.

РАНХиГС является родоначальником бизнес-образования в России — именно здесь были разработаны и внедрены первые в стране программы МВА. Сегодня Президентская академия предлагает 20 программ МВА (Master of Business Administration), 4 программы Executive MBA (EMBA), 4 программы DBA (Doctor of Business Administration) мирового стандарта. Все программы разработаны на базе самых современных технологий менеджмента.

О рейтинге  

Народный рейтинг российских бизнес-школ составляется с 2010 года без привлечения профессиональных экспертов бизнес-образования и основан исключительно на оценках выпускников программ MBA и Executive MBA. Проект ставит своей целью отследить происходящие изменения в системе МВА и помочь сориентироваться будущим слушателям при выборе бизнес-школ в Москве и регионах России.

В опросе 2020 года приняли участие 1260 выпускников программ MBA и Executive MBA 2016-2018 годов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока. В шорт-лист рейтинга прошли 34 из 52 бизнес-школ России. 34 школы из шорт-листа охватывают 96% национального рынка программ МВА и EMBA.

Согласно данным, полученным авторами исследования, основными результатами обучения по программам МВА выпускники считают «знания и навыки, необходимые для успешной работы», «карьерный рост», «деловые связи и знакомства», «рост доходов». Количество респондентов, указавших «рост доходов» как главный результат, в этом году возросло на четверть.

О Президентской Академии

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации — крупнейшее учебное заведение в России. 54 филиала академии представлены в 8 федеральных округах РФ. По всей стране в академии обучение проходят более 180 тыс. человек.

РАНХиГС определена единственным исполнителем по программе подготовки и переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. В учебном заведении разработаны уникальные программы подготовки государственных служащих для федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации.

В Академии обучается около 40% всех слушателей программ МВА России. Сегодня программы МВА пяти бизнес школ и факультетов РАНХиГС имеют аккредитации AMBA International – Международной ассоциации программ МВА. При этом всего в России аккредитацию АМВА имеют программы МВА 13 бизнес-школ и университетов.

Ведущая бизнес школа Академии — ИБДА РАНХиГС — в 2019 году первой в истории страны получила высшую международную аккредитацию AACSB International (Международная ассоциация университетских школ бизнеса) и вошла в число бизнес школ мирового уровня. В 2020 году, по итогам рейтинга журнала «Эксперт», ИБДА РАНХиГС была признана самой международной бизнес школой России и стран СНГ.

 

Две программы ЕМВА РАНХиГС, реализуемые в стратегическом альянсе с Гренобльской высшей школой менеджмента (Франция) и Анверпенской школой менеджмента (Бельгия), единственными в России вошли в самый престижный международный рейтинг топ-100 программ ЕМВА мира Financial Times.

 

Сегодня РАНХиГС активно сотрудничает с корпоративными университетами и проводит корпоративные программы для крупнейших компаний и банков страны: Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Росатома», «Почты России», ОМК  и многих других. А также реализует совместные проекты с лидерами мирового бизнес-образования: Лондонской школой бизнеса, бизнес-школой Judge Institute of Management (Кембриджский университет), INSEAD (Фонтенбло, Франция), IMD (Лозанна, Швейцария) и другими.

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