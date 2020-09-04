Бюджетное правило может быть смягчено

Минфин опубликовал проект поправок в Бюджетный кодекс. Согласно проекту, появившемуся на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, бюджетное правило на 2021 год может быть смягчено.

Благодаря этому почти втрое можно будет увеличить предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, сообщает агентство «Прайм». В последующие годы предполагается вернуться к прежним параметрам.

Сейчас расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, определен на период до 2023 года на уровне 585 млрд рублей ежегодно (и 575 млрд рублей в 2024 году). Предложенные Минфином поправки увеличивают эти расходы на 2021 год до 1,460 трлн рублей.

Расходы бюджета в целом составляют порядка 20 трлн рублей в год. То есть, прибавка довольно существенная. Это почти 900 млрд, несколько менее 5% расходной части бюджета.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", — говорится в пояснительной записке к поправкам.

"Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с "бюджетными правилами", что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", — добавили авторы документа.

Отступление от бюджетного правила позволит изыскать дополнительные средства без дополнительного распечатывания резервов, поясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Собственно такая ситуация и объясняет действия Минфина по продажам иностранной валюты, говорит аналитик.

Он также указывает на то, что отступление от “правила” — не единственная поправка в бюджетном законодательстве. Еще можно выделить такую меру, как упрощение порядка заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий юрлицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (она исключает необходимость принятия отдельного решения правительством). Также продлевается срок предоставления кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта РФ, местного бюджета, — с 90 до 180 дней.

Еще предполагается закрепить особенности использования в следующем году остатков средств федерального бюджета, продлив еще на год возможность увеличить за их счет бюджетные ассигнования на реализацию решений президента и правительства по обеспечению отдельных мероприятий в сфере нацобороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности, развития ОПК, на оплату госконтрактов. Такой подход, уверен аналитик, позволит обеспечить повышение эффективности и прозрачности формирования и исполнения федерального бюджета.

В то же время другие параметры бюджетного правила — цена отсечения и использование средств Фонда национального благосостояния, пока остаются без изменений, отмечает Алексей Антонов.

Бюджетное правило для нашего государства, основной доход которого продажа нефти и газа, является некой подстраховкой и используется для формирования капитала, призванного закрыть дефицит в бюджете при уменьшении цены на нефть ниже базовой стоимости. Соответственно, его смягчение, даже временное – очень смелый шаг, а значит, на то есть веские причины, говорит управляющий партнер юридического бюро United Partners, председатель международного центра развития молодёжных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев.

Если инициатива Минфина будет принята, то данный случай может стать прецедентным, полагает юрист. За послабление бюджетного правила выступают немало людей, считая его достаточно жестким. По их мнению, оно искусственно сдерживает рост экономики в пределах 2-3% в год, что, в том числе, отражается и на социальном развитии общества. С другой стороны есть и те, кто напротив считает бюджетное правило необходимой мерой. Среди аргументов в пользу «повышенной экономии»: постепенный отход рубля от цены на нефть, обеспечение бюджета при высокой волатильности курса рубля и другие причины.

Таким образом, заключает Андрей Андреев, у правительства будет год, чтобы оценить необходимость столь строгих ограничений в нынешнем бюджетном правиле. Если же результат будет положительным, то стоит ожидать смягчения в пользу инвестиций высвобожденных средств в экономику государства.