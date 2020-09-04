Что и за сколько можно сдать в ломбард

Должно быть, каждый россиянин знаком с методикой работы ломбардов, а многие даже пользовались услугами подобных организаций. Такая популярность обусловлена тем, что предлагают компании: быстро получить на руки деньги, оставив в залог определенный ценный предмет. К примеру, можно решить проблему нехватки денег и дотянуть до зарплаты, если оформить кредит под залог телефона. О том, что можно и нельзя сдавать в ломбард, и сколько можно получить, сотрудничая с такими организациями, поговорим в нашей статье.

Что можно отнести в ломбард

Получить кредит в ломбардах можно, сдавая вещи, представляющие собой потребительскую ценность. Так, в перечень наиболее распространенных предметов залога входят:

ювелирные изделия;

бытовая техника и электроника;

меховые изделия;

антиквариат;

строительный и ремонтный электроинструмент;

спортивный инвентарь;

оборудование для активного отдыха.

Разумеется, каждая отдельно взятая компания устанавливает собственные правила по приему ценностей. Сегодня на рынке существуют ломбарды узкой специализации, принимающие только один тип вещей (к примеру, только изделия из драгоценных металлов или мех), но большая часть представляет собой универсальный вид организаций. Перечень принимаемых ценностей диктуется не только внутренним регламентом, но и текущим законодательством страны и региона.

Что ломбард не примет

Некоторые клиенты ломбардов ошибочно полагают, что если финансовая организация универсальна в плане сдаваемых ценностей, в нее можно отнести любую ненужную вещь и получить деньги. Это далеко не так. Ломбарды не принимают целый перечень ценностей по разным причинам. Так, в перечень того, что не сможет стать залогом для получения займа, входят:

детали электроники, инструментов или бытовой техники, исправность которых невозможно проверить на месте;

электроника (планшеты, смартфоны) с нестандартным разъемом для зарядного устройства - чаще всего это продукция китайских брендов;

электроника без зарядного устройства в выключенном состоянии;

инструменты без соответствующих кабелей для включения в сеть;

техника для личной гигиены, бывшая в употреблении, - бритвы, эпиляторы, стайлеры и прочее;

морально устаревшая (но не антикварная) техника, электроника или инструмент из-за сниженного спроса (стационарные телефоны, факсы, матричный тип принтеров и прочие);

медицинская техника узкой специализации, которая не продается в аптеках;

оружие - холодное, огнестрельное, пневматическое, а также электрошоковое;

сплав из драгоценных металлов разных проб - крайне сложно точно определить пробу, а, стало быть и ценность;

животные и птицы, даже самые экзотические и дорогие;

электроника или техника со значительными изъянами во внешнем виде или функциональных характеристиках.

Почему так много условий? Дело в том, что одним из основных источников заработка ломбарда, в том случае, если заемщик не погасил задолженность, является реализация заложенного имущества. Другими словами, финансовая организация оценивает принесенную вещь с позиции того, насколько быстро и легко ее можно будет продать.



Сколько можно получить в ломбарде

Размер займа, полученного за один и тот же предмет, может отличаться в разные дни. Это зависит от текущей рыночной стоимости вещи, или установленной на день заявки цены приема (например, на драгметалл).

У проверенных и надежных ломбардов, как правило, имеются собственные сайты, где публикуются текущие расценки на прием ценностей. Здесь же может быть представлена опция онлайн-калькулятора, воспользовавшись которой, клиент может узнать предварительный размер займа и процентную ставку по нему.

Если речь идет о таком типе залога, как электроника ходовых моделей, то максимальный размер суммы, получаемой на руки, составит порядка 60-65% от рыночной стоимости. Опять же, многое зависит о того, в каком состоянии и комплектации находится предмет. Здесь важно:

отсутствие вскрытий заводского корпуса;

факт ранее проведенных ремонтов;

оригинальность модели - подделка под известную и дорогую торговую марку будет оценена намного ниже;

гарантийные талоны и прочие документы на электронику (не обязательно, но позволит повысить цену залога).

В принципе, решив отнести в ломбард определенную вещь, важно понимать, что сумма полученных за нее средств будет зависеть от нескольких условий. А именно:

внешние характеристики - насколько новой выглядит вещь, есть ли у нее дефекты (царапины, сколы, потертости);

качество работы (касается бытовой техники, электроники, инструмента) - все ли функции сохранены, нет ли сбоев при эксплуатации;

наличие комплектующих (кабели, зарядные устройства, сменные детали), упаковки, документов;

рыночная ценность предмета на момент его сдачи в ломбард.

Оценка ценностей и озвучивание суммы займа осуществляется специалистом ломбарда. Он же может подробно обосновать причины своего решения.

Если говорить об общей сумме, которую может получить клиент на руки, то здесь все ограничено количеством и качеством закладываемого имущества. То есть, в ломбарде можно получить как небольшую прибавку к зарплате, так и внушительное вливание в бюджет.

Также упомянем тот факт, что разные типы ценностей будут иметь разный размер процентной ставки по кредиту. Так, заложенное золото имеет меньший процент, чем бытовая техника и электроника.

Помимо этого, увеличение размера займа будет вести к уменьшению процента. А увеличение сроков возврата кредита приведет к росту процентной ставки. Если заложенные ценности планируется вернуть, на эти показатели стоит обратить внимание еще до заключения договора.





Что нужно для получения займа

Основным преимуществом ломбардов выступает простота и скорость получения денег на руки. В то время, как в банке понадобится собрать внушительный пакет документов и пережить длительное ожидание сопряженное с бюрократическими перипетиями.

Для того, чтобы получить кредит под залог ценности в ломбарде, нужно прийти в офис организации или заполнить заявку на сайте компании. При себе потенциальный клиент должен иметь:

Оригинал внутреннего паспорта гражданина РФ - нужен для идентификации личности и подтверждения возраста. Все ломбарды сотрудничают только с совершеннолетними гражданами, причем, немалая часть из них требует достижения возраста в 21 год. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, идентификационный код). Предмет залога. Здесь важно предварительно проверить исправность (касается техники, инвентаря, электроники), наличие комплектующих и документов, если таковые предусмотрены и есть на руках.

Остальное - дело техники. Если предмет залога соответствует требованиям выбранного кредитора, то его оценка специалистом займет не более четверти часа. Затем будут озвучены условия для заемщика: сумма, срок, процентная ставка, обязательства для возврата залога. Если клиента устраивают вводные, подписывается типовой договор.

Документ составляется в соответствии с законодательно утвержденным образцом и является гарантом соблюдения всех прав и обязанностей сторон. В нем указывается вся информация по сделке: данные заемщика, описание залогового имущества (внешний вид, комплектация), сумма кредита, срок погашения, процентная ставка.

По факту подписания всех документов, заемщик оставляет предмет залога в офисе кредитора. На руки клиент получает свой экземпляр соглашения и озвученную сумму.

Другими словами, если в офисе выбранной кредитной организации не будет очереди, вся процедура займет не более получаса. Естественно, если речь идет о большом количестве ценностей разного типа (например: и ювелирные изделия, и бытовая техника или электроника), то и процесс оценки, и оформление документов несколько затянется. Но, даже в этом случае, будет ощутимо быстрее, чем в банке.

Как выбрать ломбард

Сегодня на рынке все еще существует проблема наличия недобросовестных кредиторов. Услуги кредитования пользуются большим спросом среди населения, что является благодатной почвой для мошенников.

Чтобы выбрать действительно надежную финансовую компанию, стоит, перед посещением ее офиса, провести некоторую разъяснительную работу. А именно:

прочитать отзывы о компании, желательно на разных независимых ресурсах, а не только на сайте самого ломбарда;

если есть такая возможность - воспользоваться так называемым “сарафанным радио”: разузнать у знакомых, что им известно о конкретной компании и ее работе;

через реестр предприятий убедиться в том, что фирма настоящая, и не является банкротом;

сравнить заявленные процентные ставки и сроки по кредитам с другими компаниями.

Если условия окажутся приемлемыми, а отзывы удовлетворительными, с компанией можно смело заключать договор кредитования. Главное, чтобы предложенная потенциальным клиентом ценность, соответствовала требованиям кредитной организации. Все остальное зависит от самого заемщика и рыночной стоимости предмета залога.