Der Spiegel: следы «Новичка» обнаружены в крови, моче и на коже Навального

Влиятельный немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщает, что специалисты нашли следы «Новичка» в крови, моче, и на коже Алексея Навального. Кроме того, что отравляющее вещество также обнаружили на бутылке воды, откуда пил Навальный. Но вода не отравлена, а нервно-политическое вещество попало на бутылку после отравления.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», - сказала Меркель.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.