Диетологи назвали продукты, вызывающие преждевременное старение

Ученые из испанского университета Наварры опубликовали исследование о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение организма. Статью публикует портал Science Alert. Ученые в частности пришли к выводу, что постоянное включение в рацион ультраобработанной пищи, такой как жареное мясо и фастфуд, вызывает преждевременное старение клеток.

Российский диетолог Елена Соломатина согласилась со своими испанскими коллегами, добавив, что жареные продукты образуют канцерогены, которые, в свою очередь, разрушают коллаген - белок, составляющий основу соединительной ткани, рассказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Она пояснила, что в коллагене организма у человека, которые часто употребляет вредную пищу такую, как бургеры, жареная картошка, сладости, образуются шипки, из-за которых кожа становится дряблой и морщинистой.

Для предотвращения раннего старения диетолог советует отказаться от вредной пищи, а в свой рацион включать больше продуктов, которые содержат коллаген. Этот элемент в большом количестве присутствует в моркови, помидорах, шпинате, жирных сортах рыбы, рассказала Соламатина. Также она советует чаще включать в свой рацион оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свеклу, сельдерей и авокадо. Данные продукты, по ее словам, способствуют омоложению и восстановлению организма.