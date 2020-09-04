ФАС рассказала, как банки вводят россиян в заблуждение

По словам заместителя Федеральной антимонопольной службы России Андрея Кашеварова, за истекшие полгода было выявлено значительное число фактов введения в заблуждение банковских клиентов. Заявление прозвучало на съезде Ассоциации банков России (АБР).

«Особое внимание мы хотели бы обратить на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку за первое полугодие текущего года мы выдали 11 предупреждений», - рассказал представитель ФАС. Он уточнил, что данные предупреждения были выданы центральным аппаратом ФАС. Кашеваров сообщил, что это «достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось».

В частности было выявлено сокрытие информации от клиентов банка о не начислении процентов с определенного остатка средств, а также не полной и противоречивой информации на сайте банка о действующих тарифах.

Помимо этого службой были выявлены нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, отсутствия информации для будущих клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по кредитным и дебетовым картам.

ФАС также имеет информацию о случаях отсутствия прозрачной терминологии договоров на сайтах банков.