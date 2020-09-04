Косово и Сербия нормализовали экономические отношения

В Вашингтоне, при посредничестве президента США Дональда Трампа, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали ряд соглашений об экономическом сотрудничестве. Суть достигнутых договоренностей пока не разглашается, но их подписание – это большой шаг в нормализации отношений Белграда и Приштины.

При этом руководитель Сербии, которая не признает независимости Косово, заявил, что соглашение было подписано с США. «Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии... Нет признания Косова, граждане Косова могут вздохнуть спокойно. Они обязались вступить в мини-Шенген, это свободное движение товаров и рабочей силы в регионе, это даст новый импульс развитию нашей экономики. Думаю, это хорошие вещи, бояться нам нечего», – заявил Александар Вучич.

Косово — это частично признанное государств, объявившее в 2008 году о свей независимости от Сербии. Независимость Косово не признали около четверти стран мира, в том числе и Россия.