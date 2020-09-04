Кто поддержит экспортера

Корпоративный бизнес в банке «Открытие» – одно из основных направлений деятельности, а финансирование экспортно-импортных сделок - важный компонент работы с корпоративными клиентами. По состоянию на конец первого полугодия 2020 г. размер кредитного портфеля ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам составил около 1 триллиона рублей, портфель сделок торгового финансирования составил около 170 млрд руб.

О том какие инструменты для экспортно-импортных операций предлагает Банк своим корпоративным клиентам, «Эксперт-онлайн» поговорил со cтаршим вице-президентом, директором департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андреем Карасевым.

― Какие инструменты торгового финансирования предлагает клиентам банк «Открытие»?

― Банк предлагает импортерам и экспортерам широкий спектр продуктов торгового финансирования, которые можно разделить на краткосрочное и долгосрочное финансирование.

Краткосрочное международное финансирование представляет собой, как правило, финансирование на сроки до 2 лет и включает в себя аккредитивы с последующим финансированием, аккредитивы с дисконтированием отсрочки платежа, привлечение связанного финансирования от иностранных банков и другие инструменты, в том числе выдачу тендерных и контрактных гарантий по внешнеторговым сделкам в разных странах мира.

Долгосрочное финансирование, как правило, предоставляется иностранными банками на сроки до 10 лет под страховое покрытие местных экспортных кредитных агентств (ЭКА), или напрямую экспортным кредитным агентством. Такой вид финансирования предназначен, например, для приобретения технологического оборудования российскими предприятиями у иностранных поставщиков в ходе реализации инвестиционных программ. Несмотря на внешние негативные факторы, мы видим, что инвестиционные проекты реализуются и наши продукты пользуются спросом.

― С какими иностранными экспортными кредитными агентствами сотрудничает банк «Открытие»?

― Банк уже более двадцати лет сотрудничает с такими иностранными экспортными кредитными агентствами, как Euler Hermes (Германия), SACE (Италия), Atradius (Нидерланды), KUKE (Польша), EGAP (Чехия), Bpifrance A.E. (Франция), OeKB (Австрия), Finnvera (Финляндия) и другими.

― Участвует ли банк «Открытие» в госпрограммах по экспортным кредитам?

― «Открытие» одним из первых российских банков начал реализовывать сделки в рамках государственных программ по экспортным кредитам согласно постановлениям Правительства Российской Федерации, предполагающим поддержку расширения торгового финансирования и реализацию корпоративных программ повышения международной конкурентоспособности.

В рамках программы банк предоставил финансирование на сумму более 1,5 млрд. российских рублей. Средства банку предоставлялись на основании соглашения, заключенного с АО «Российский экспортный центр», при участии в программе Министерства экономического развития Российской Федерации.

― Участвует ли банк «Открытие» в кредитовании предприятий и компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности?

― Да. Как известно, в настоящее время ключевой государственной программой, направленной на содействие компаниям, заинтересованным в наращивании несырьевого неэнергетического российского экспорта, стимулирование инвестиционных проектов по организации российских производств в иностранных государствах и проектов по организации экспортно-ориентированных производств на территории Российской Федерации, является государственная программа повышения конкурентоспособности (КППК), реализуемая в рамках постановления правительства. Программой установлены годовые лимиты объема бюджетных ассигнований до 2024 года, а также по отраслям промышленности. Сорок процентов от общего объема выделенных бюджетных средств предназначено для обеспечения глобально конкурентоспособных процентных ставок по кредитам проектам в отрасли машиностроения, по пятнадцать процентов - предусмотрено для химической и металлургической промышленности, четырнадцать - направляется на поддержку лесопромышленного комплекса, шестнадцать - прочие.

В рамках этой программы компания-заемщик обращается в наш банк для получения кредита, предоставляет банку все необходимые документы и информацию. Банк подает требуемый пакет документов на рассмотрение в АО «Российский экспортный центр». После принятия положительного решения по сделке Банк «Открытие» заключает трехстороннее соглашение о предоставлении финансирования с АО «Российский экспортный центр» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Компания-заемщик получает финансирование от банка, а банк получает средства из Федерального бюджета.

С конца 2019 году банк подписал ряд трехсторонних соглашений с АО «Российский экспортный центр» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, что позволило предоставить выгодные финансовые продукты крупнейшим российским экспортерам несырьевой неэнергетической продукции в рамках кредитных соглашений на сумму свыше 50 млрд. рублей. Нашими заемщиками являются крупнейшие российские экспортеры из черной и цветной металлургии, химической и шинной промышленности, а также лесопромышленного комплекса.

― Какие продукты банк «Открытие» предлагает национальным экспортерам?

― Финансирование национальных экспортеров является одной из приоритетных задач банка.

Для экспортеров Банк «Открытие» предлагает широкую линейку продуктов. Во-первых это финансовые продукты с пониженными процентными ставками по кредитам в целях содействия участникам корпоративных программ повышения конкурентоспособности;

Во-вторых, реализацию сделок под страховое покрытие ЭКСАР. Это такие инструменты как кредит на пополнение оборотных средств экспортера, кредит экспортеру на период отсрочки платежа по экспортному контракту, кредитная линия для экспортера, транши по которой выдаются на период отсрочки платежей по экспортным контрактам.

В-третьих – это организация выдачи тендерных и контрактных гарантий за экспортеров. В-четвертых финансирование экспортных продаж в рамках аккредитивной формы расчетов, включающая подтверждение экспортных аккредитивов, организацию дисконтирования экспортных аккредитивов с отсрочкой платежа.

Банк также оказывает поддержку экспортерам в течение всего цикла экспортного проекта практически в любой стране мира.

― Каковы планы банка в сфере торгового финансирования на 2020 год?

― У нас амбициозные планы на второе полугодие текущего года – рост портфеля торгового финансирования до 290 млрд. руб. или почти в 2 раза от текущего уровня. К примеру, в рамках госпрограммы кредитования экспортеров в течение одного года с даты заключения соглашения между компанией-заемщиком и Минпромторгом РФ должен быть заключен кредитный договор между банком и компанией-заемщиком. В настоящее время по данному направлению мы обсуждаем с клиентами портфель сделок на общую сумму свыше 60 млрд. руб.

Мы предлагаем гибкий подход к реализации потребностей каждого клиента и осуществляем детальные консультации по заключаемым в рамках программы сделкам. В связи с этим банк готов сотрудничать с новыми потенциальными заемщиками и оказывать им всестороннюю поддержку на всех этапах проведения сделки.