Курс доллара: прогноз аналитиков Reuters по рублю может удивить

Ослабление курса доллара и надежды на восстановление экономик развивающихся стран (РС) позволяют их валютам уверенно смотреть в 2021 год, считают опрошенные агентством Reuters валютные специалисты на FX. Валюты развивающихся стран воспользуются слабостью доллара США, о которой фактически открытым текстом сообщило руководство ФРС на своем августовском заседании, заявив о намерении долго сохранять ключевую ставку на низком уровне для стимулирования роста экономики, замедляемого высокими ставками по американским активам.

Мощная распродажа долларов в последние дни помогла широкому кругу валют РС укрепиться свыше чем на 5% после обвала в конце марта до трехлетнего минимума. Специалисты считают, что их движение вверх продолжится и в ближайшем будущем.

Согласно опросу более 60 FX-экспертов, проведенному 28 августа – 3 сентября, за 12 месяцев ранд ЮАР укрепится почти на 2% и достигнет курса 16,5 за доллар США. Бразильский реал прибавит более 7% и поднимется до 4,95 за доллар, а российский рубль – приблизительно 8%, что позволит ему достичь курса 69,5 за доллар.

Напомним, курс доллара в четверг снизился на 13 копеек - до 75,28 руб., курс евро потерял 14 копеек - 89,20 руб.

Почти 70% FX-специалистов, участвовавших в опросе, а именно – 46 из 68 считают, что главными драйверами роста валют РС до конца года будут восстановление их экономик и поиски активов с наиболее высокими процентными ставками.

Оставшиеся 22 валютных специалиста считают основными причинами роста успешные испытания вакцины против коронавируса и внутреннюю монетарную политику развивающихся стран.

Ожидается, что экономики большинства РС в этом квартале вернутся к росту благодаря ослаблениям пандемических ограничений. По мнению аналитиков, новые данные, которые будут опубликованы в ближайшие месяцы, повысят интерес инвесторов к рискованным активам несмотря на длительные финансовые ограничения в развивающихся странах.

Китай оказался единственной страной среди крупных экономик планеты, экономика которой показала рост во втором квартале после глубокого спада в начале года. Толчком к восстановлению второй экономики мира послужили ослабления ограничений после резкого спада в количестве новых заражений коронавирусом.

В четверг, 3 сентября, юань достиг 16-месячного максимума по отношению к доллару. Рывку китайской валюты способствовало сообщение Центробанка КНР о повышении среднего валютного курса восьмой торговый день кряду.

Ожидается, что юань, наиболее активно продаваемая и покупаемая, а также наиболее жестко контролируемая властями валюта РС, в следующие 12 месяцев ослабнет приблизительно на 0,5% до 6,87 за доллар.

На вопрос, валюты каких развивающихся стран покажут себя с лучшей стороны до конца года, 28 из 65 экспертов назвали валюты стран, обладающих богатыми полезными ископаемыми. По мнению 26 специалистов, впереди будут развивающиеся страны с высокими процентными ставками, а оставшиеся 11 отдают предпочтение РС с низкими ставками.