Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 млн человек

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на 4 сентября насчитывается 26 304 856 человек заразившихся коронавирусом за все время эпидемии. Число безвозвратных потерь достигло 868 733 человек, днем ранее этот показатель составлял 863 289 человек. Успешно перебороли заболевание 17,5 миллиона человек.

Наибольшее число случаев отмечено в США, где по последним данным выявлено более 6 млн инфицированных. Выздоровели,26 миллиона человек. На втором месте антирейтинга по - прежнему находится Бразилия - более 4 млн человек заразившихся коронавирусом. На третьем месте Индия, где инфицированных насчитывается 3,9 млн человек. Россия сохраняет четвертую позицию.

В России по последним данным выявлено 4 995 новых больных коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Отмечается, что суточный прирост растет второй день подряд, 2 сентября данный показатель составил 4 952 подтвержденных случая. В общей сложности в России зарегистрировано 1 009 995 больных коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло 17 528, выздоровели 826 935 пациентов.