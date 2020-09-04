Вход/Регистрация Подписка

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 млн человек

Москва, 04.09.2020

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на 4 сентября насчитывается 26 304 856 человек заразившихся коронавирусом за все время эпидемии. Число безвозвратных потерь достигло 868 733 человек, днем ранее этот показатель составлял 863 289 человек. Успешно перебороли заболевание 17,5 миллиона человек.

Наибольшее число случаев отмечено в США, где по последним данным выявлено  более 6 млн инфицированных. Выздоровели,26 миллиона человек. На втором месте антирейтинга по - прежнему находится Бразилия  -  более 4 млн человек заразившихся коронавирусом. На третьем месте Индия, где инфицированных насчитывается 3,9 млн человек. Россия сохраняет четвертую позицию.

В России по последним данным выявлено 4 995 новых больных коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Отмечается, что суточный прирост растет второй день подряд, 2 сентября данный показатель составил 4 952 подтвержденных случая. В общей сложности в России зарегистрировано 1 009 995 больных коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло 17 528, выздоровели 826 935 пациентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
  3. Главные страхи бизнеса
    Невозможность заплатить отложенные в порядке госпомощи налоги и пресловутая “вторая волна”. А тут спрос еще...
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама