МКБ готов открывать счета в рублях для банков из Китая

Московский кредитный банк (МКБ) впервые выступил на Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере. Представители банка сообщили, что готовы расширять взаимоотношения с финансовыми институтами и компаниями в Китае.

В частности, МКБ рассматривает возможность открывать счета в рублях для банков из Китая и расширять корреспондентскую сеть в юанях. Банку интересно продолжать развитие в Азиатском регионе со стратегическим фокусом на Китай, расширять обслуживание коммерческих торговых потоков между странами и поддерживать долгосрочные проектные инициативы, такие как «Один пояс – Один путь».

В заседании приняли участие представители Банка России, Московской биржи, рейтинговых агентств, крупнейших российских банков, китайских дочерних банков в России, а также другие значимые участники российско-китайских отношений.