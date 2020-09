Риски падения цен на нефть резко возросли

Закрытие торгов по нефти 3 сентября завершилось падением цен. Участники рынка среагировали на обвал фондового рынка и опасения по поводу более слабого спроса на нефтепродукты в США. Об этом рассказал аналитик «Альпари» Владислав Антонов агентству Regnum. Накануне баррель нефти Brent потерял в цене 0,84%, составив $43,98.

Больше других пострадал технологический сектор: Индекс Nasdaq 100 упал 5,23%, до 11 771,37. Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Inc и Nvidia потеряли от 3,7% до 9%.

Утром 4 сентября котировки фьючерсов на октябрь на нефть WTI в Нью-Йорке потеряли по итогам торгов $0,14, достигнув отметки $41,37 за баррель.

В ходе торгов на европейских площадках нефть также потеряла в цене. Так на лондонской Межконтинентальной бирже котировки фьючерсов на ноябрь на Brent подешевели на $0,36, до $44,07 за баррель.