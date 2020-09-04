Пандемия коронавируса может болезненно отразиться на уровне жизни молодежи - исследование

«Меры, предпринятые правительствами разных стран по предотвращению распространения коронавируса, породили социальные проблемы, которые могут болезненно отразиться на уровне жизни молодежи и качестве человеческого капитала. Рост безработицы, снижение уровня доступности образования, уменьшение доверия к государственным институтам – власти всех стран ищут ответы на эти вызовы. Мы объявили сбор идей, способных лечь в основу стратегии развития России на ближайшие годы. Теме молодежной повестки посвящен отдельный трек в рамках форума “Сильные идеи для нового времени”, организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс. На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru уже поступило более 8700 предложений, в том числе более 940 идей в области новых форм развития и поддержки молодежи. Сбор заявок на платформе продолжается до 10 сентября», – отметила корпоративный директор АСИ, куратор трека «Новая молодежная повестка» Форума Елена Мякотникова.

«Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, привел к тому, что страны вынуждены в первую очередь обращать внимание на проблемы здравоохранения и серьезно сокращать финансирование в других сферах. Это может привести к тому, что многие инициативы, которые были направлены на молодежь (ее социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство), так и останутся нереализованными. Тем не менее, именно молодежь, которая, в отличие от старшего поколения, еще не имеет опыта преодоления подобных потрясений, нуждается в поддержке. Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к образованию, безработицей и разрушенными планами и мечтами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала. Эти и другие проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодежь, не должны остаться без внимания властей, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и преодолеть его последствия», – заявила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Молодые люди, которые родились в период между 1990 и 2005 годами, сталкиваются на протяжении своей жизни уже со вторым глобальным потрясением: финансовый кризис в 2008–2009 годах затронул их непосредственно в студенческом возрасте и в период поиска работы, либо повлиял на уровень благосостояния их семьи. Данный экономический кризис привел к серьезным долгосрочным последствиям для молодежи во всем мире прежде всего потому, что государства приостановили финансирование сферы образования и большого количества молодежных проектов, многие дети и подростки не смогли осуществить свои планы на получение качественного образования и достойной работы. Большинство стран, не успев справиться со сложностями, вызванными предыдущим кризисом, вынуждены вновь сократить финансирование во многих сферах, которые касаются молодежи, и отказаться от планов по реализации намеченных инициатив.

В этой связи наиболее остро встает вопрос о справедливом распределении ресурсов между различными поколениями. Молодежь, которая потеряла возможность осуществить свои цели и мечты в 2020 году, имеет высокие шансы попасть в наиболее уязвимую группу при последующих экономических потрясениях, что серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала в долгосрочной перспективе.

Среди ключевых проблем молодежи наиболее пострадавшие государства выделяют в первую очередь повышение уровня безработицы. В США на данный момент примерно 7,7 млн молодых людей являются безработными, около 3 млн молодых людей потеряли работу за последний месяц. В Великобритании к маю 2020 года, после двух месяцев с начала периода самоизоляции, на пособие по безработице подалось на 109% больше молодых людей, чем в марте. Среди молодежи (16–24 лет) количество заявлений увеличилось на 107%. В целом в Европе уровень безработицы значительно увеличился в наиболее пострадавших странах (Италия, Испания, Франция).

Безработица молодежи может иметь последствия в долгосрочной перспективе. Молодые люди, у которых были длительные периоды профессионального простоя, чаще сталкиваются с низким уровнем заработной платы, меньшими возможностями для карьерного роста, а значит в конечном итоге и с более низкими пенсиями. Экономические последствия пандемии усугубляют уязвимость молодых людей на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится на временной и неполной занятости, а значит чаще сталкивается с высоким риском потери работы и дохода.

Во многих пострадавших от пандемии странах наблюдается снижение уровня доступности образования. Исследование ОЭСР, проведенное в 59 странах, показывает, что несмотря на созданные в большинстве государств возможности для дистанционного обучения, только половина учащихся смогла получить доступ ко всей учебной программе. По оценкам экспертов, один потерянный молодым человеком учебный год эквивалентен потере от 7 до 10% дохода в течение жизни. Эксперты предупреждают, что молодые люди с уровнем образования ниже среднего имеют в три раза больше шансов оказаться в группе NEET (молодежь, которая не учится и не работает), что скажется на перспективе их трудоустройства и доходах.

Меры по ограничению свободы передвижения, социальному дистанцированию и закрытие учебных заведений оказали влияние на ментальное здоровье молодежи, многие семьи оказались в ситуации домашнего насилия. Кроме того, молодые люди столкнулись с тем, что не смогли вовремя получить правдивую и своевременную информацию о коронавирусе. Молодежь чаще людей старшего возраста использует информацию из социальных сетей в качестве основного источника новостей, а именно они, согласно последним исследованиям, содержат 88% дезинформации о вирусе COVID-19. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня доверия молодежи государственным институтам и мерам, которые реализуют правительства. Как для эффективной борьбы с инфекцией, так и для реализации других, не связанных с эпидемией мер, государства заинтересованы в повышении уровня доверия со стороны молодых людей, поэтому формируют молодежную повестку, в первую очередь опираясь на опыт предыдущих экономических кризисов, когда доверие к национальным правительствам среди молодежи снизилось, а на его восстановление ушли десятилетия.

Формирование новой молодежной повестки и меры, направленные на поддержку молодежи в период пандемии по всему миру

Страны по-разному реагируют на изменения настроений в молодежной среде. Предложенные государством антикризисные меры могут непосредственно касаться молодежи (например, федеральный план экономического реагирования для поддержки молодежи в Канаде), а могут быть направлены на все население, где молодые люди выступают одними из бенефициаров. Несмотря на то, что международные организации призывают государства, в которых действуют национальные молодежные стратегии, использовать их для поддержки молодежи в период пандемии, большинство стран ограничиваются мерами, направленными на население в целом или на социально незащищенные группы населения (Испания, Германия, США и другие). В некоторых странах выбор такой политики вызывал недовольство общественности. Так, правительство Италии критикуется гражданами за то, что молодежи в стране не уделяется должного внимания. В частности, Национальное агентство по делам молодежи не помогает молодежи с решением актуальных проблем в условиях пандемии.

В рамках антикризисных мер, направленных на помощь молодежи, можно выделить следующие основные направления: образование, трудоустройство, поддержка уязвимых групп и информационная поддержка.

I. Повышение доступа молодежи к качественному образованию

Большое внимание во многих странах уделяется поддержке образования и студентов. Меры для поддержки сферы образования направлены, прежде всего, на изменение образовательного процесса, активное использование дистанционных технологий. Многие страны, однако, не ограничиваются только переводом всех текущих образовательных курсов в онлайн-формат, а учитывают материально-технические ограничения и особые потребности отдельных групп обучающихся (Испания, Италия). Так, в Испании наиболее уязвимые слои населения получают в пользование смартфоны, планшеты и компьютеры.

Ряд стран на период пандемии предложили более гибкие механизмы федеральной финансовой и иной помощи студентам: прямая финансовая помощь студентам и выпускникам вузов (Франция); увеличение размера стипендий (Канада, Италия), выделение средств для помощи студентам, которые оказались в чрезвычайной ситуации и нуждаются в непосредственной помощи (в США на подобную поддержку университетам выделено 14 млрд долларов, в Германии Немецкому студенческому союзу было выделено 100 млн евро).

Кроме того, некоторые страны ввели послабления в отношении студенческих ссуд и грантов. В США до 30 сентября 2020 года приостановлен сбор платежей, начисление процентов и штрафов по студенческим кредитам. В Канаде также были приостановлены выплаты ссуд и процентов по образовательным кредитам студентами и стажерами: всем заемщикам автоматически будут погашены ссуды и кредиты до 30 сентября 2020 года. В Германии получатели студенческих грантов и ссуд по закону BAföG продолжат получать финансирование на обучение, даже если обучение в школах и университетах было приостановлено из-за пандемии COVID-19.

В ряде стран правительства предложили меры помощи студентам, испытывающим сложности с работой. Так, в Канаде введены налогооблагаемые пособия (Canada emergency student benefit – CESB) для студентов и выпускников средних специальных и высших учебных заведений, которые не могут найти работу ввиду пандемии (1250 канадских долларов в месяц для обычных студентов и 2000 – для студентов, в семьях которых есть иждивенцы и/или инвалиды). В Германии студенты, потерявшие свои рабочие места в результате пандемии и нуждающиеся в финансовой поддержке, могут подать заявление на беспроцентный кредит до 31 марта 2021 года на сумму до 650 евро в месяц).

II. Содействие трудоустройству

ООН признает проблему с трудоустройством одной из основных для молодежи в постковидном мире. Молодые люди чаще заняты в теневой экономике, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Часть из них прибегают к неполной занятости, а также временным и «случайным» работам. Как следствие, молодые работники являются социально незащищенными.

Молодые люди скорее попадают под сокращение: согласно данным опроса, проведенного Институтом работодателей для студентов (ISE), более четверти компаний сокращают количество молодых выпускников, которых они набирают в этом году. По данным Международной организации труда, среди тех представителей молодежи, кто имел работу до кризиса, каждый шестой молодой европеец потерял работу с начала эпидемии, а у тех, кто сохранил свою работу, рабочий день сократился примерно на 23%. Кроме того, вход на рынок труда для молодежи будет усложнен в силу сокращения программ стажировок.

В связи с перечисленными выше проблемами в ряде стран приняты меры поддержки молодежи в сфере трудоустройства. Среди мировых практик стоит отметить:

- создание дополнительных рабочих мест для студентов и выпускников;

- субсидирование работодателей при приеме на работу или на стажировку молодых специалистов (Канада, Германия);

- налоговые льготы при приеме на работу молодых специалистов (Франция);

- временные изменения в трудовых отношениях, позволяющие привлекать молодых специалистов к большему спектру работ (Испания, Канада).

Так, в Канаде проводят субсидирование частным и государственным работодателям – участникам программы летней работы Canada Summer Jobs. Работодатели получили возможность предлагать работу на неполный день, продлевать период занятости и расширять использование удаленного труда.

В Германии предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается финансовая поддержка при организации профессионального обучения (Ausbildung). Предприятия, которые не сократят количество вакансий по профессиональному обучению в 2020 году по сравнению с тремя предыдущими годами, получат единовременный бонус в размере 2000 евро за каждый новый контракт на профобучение. Компании, которые увеличат предложение по профобучению, получают 3000 евро за дополнительные контракты на стажировку. Компаниям, стажеры которых не могут продолжить свое обучение из-за несостоятельности этой компании, также оказывается поддержка.

III. Поддержка наиболее уязвимой молодежи

Большинство западных стран так или иначе сконцентрированы на помощи наиболее уязвимым группам молодежи, и молодежная повестка этих государств формируется с учетом процессов активного расширения этих групп и требований новых подходов со стороны национальных правительств. Поддержку уязвимых групп можно условно разделить на несколько видов: психологическая поддержка молодых людей, поддержка жертв насилия, а также помощь (чаще всего материальная) молодым семьям и семьям с детьми. Последняя мера является наиболее популярной среди всех стран.

В США особое внимание уделяется психологической помощи молодым людям, которые столкнулись с ментальными проблемами, студентам, пострадавшим от нервных срывов, связанных с учебой во время пандемии. Кроме того, проводятся дополнительные вебинары по борьбе с употреблением психоактивных веществ. Также внимание уделяется вопросу безопасности/насилия в семье. «Сеть Вермонта против бытового и сексуального насилия» проводит кампанию, в рамках которой взрослые призываются к позитивным и доверительным отношениям с молодыми людьми, испытывающими трудности в период пандемии. Также действует сайт, на который могут обратиться молодые люди, столкнувшиеся с насилием.

В Германии развернута широкая поддержка молодых семей. Сохраняются размер родительского пособия и так называемый партнерский бонус (дополнительное пособие, которое получают матери и отцы, работающие неполный рабочий день, чтобы разделить родительские обязанности). В ряде стран были введены пособия на детей (в Канаде 300 долларов на каждого ребенка, в Германии единоразовая выплата в размере 300 евро на каждого ребенка всем семьям, а также ежемесячно 185 евро для семей с низким доходом).

Некоторые страны предложили меры для работающих родителей. В Германии работающие родители могут претендовать на оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, если их детский сад или школы оказались закрыты (67% от заработной платы, макс. 2016 евро в месяц). В Италии родителям детей в возрасте до 16 лет выдается сертификат в размере 1200 евро (в начале пандемии размер выплат составлял 600 евро), который можно потратить на оплату услуг няни, зачисление детей в летние центры, дополнительные услуги для детей и муниципальные социально-образовательные услуги.

IV. Информационная поддержка молодежи

Опросы молодежных организаций показывают, что доверие к национальным правительствам со стороны молодежи во время пандемии формируется в первую очередь благодаря доступной и открытой информации со стороны государственных институтов. Для молодежи наиболее важно в период кризиса осознавать, что их поколение активно привлекается для принятия серьезных решений на уровне государства. Так, вспышка эпидемии сопровождалась ростом волонтерства среди граждан пострадавших государств, среди которых было довольно много молодежи.

Правительства стран обратили внимание на тот факт, что молодежь гораздо охотнее принимает участие в активностях, которые не насаждаются искусственно сверху, а потому сконцентрировались на информационной поддержке молодежи и на поддержке волонтерских движений.

Многие страны продвигали цифровые инициативы, для того чтобы привлекать молодых людей к формированию мер для восстановления государств в период пандемии. В частности, около 28 000 человек участвовали в хакатоне правительства Германии #WirVsVirus (We Vs. Virus) с 20 по 22 марта, представляя идеи использования электронных средств для распространения информации и замедления распространения COVID-19.

Некоторые страны создали тематические страницы, разделы на сайтах государственных органов, а также буклеты, посвященные всесторонней поддержке молодежной аудитории в период пандемии. Такую информационную политику провели в Канаде, Испании, США, Великобритании и Германии. Подобные материалы содержат информацию о предпринимаемых мерах, кто может претендовать на помощь от государства, правила безопасности в период распространения инфекции, телефоны психологической помощи и т. д.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

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