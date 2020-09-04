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Прогноз погоды на неделю: Россию «накроет» аномальная жара

Москва, 04.09.2020
  • Прогноз погоды на неделю: Россию «накроет» аномальная жара

Из открытых источников

Аномальная жара до +39 градусов придет в ряд российских регионов на будущей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Данная температура выше климатической нормы на 2–6 градусов, заявил представитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, невыносимая жара ждет жителей Белгородской, Курской, Воронежской областей. На юге европейской части России градусник термометра поднимется до до +35…+37 градусов. В Краснодарском крае и Адыгее и вовсе ожидается до +39 градусов. Вся европейская часть России будет находиться в режиме антициклона, который и принес с собой сухой жаркий воздух. В Сочи и Симферополе в ближайшие дни температура поднимется до +37 градусов.

«Низкая температура только на востоке из-за северных ветров, а на остальной территории либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы»,  - цитирует ТАСС  Вильфанд.

А вот в Калининградской области выходные выдадутся дождливыми, хотя и теплыми, 5-6 сентября воздух прогреется до +19. Днем по области ожидается небольшой дождь с грозой. Ливень надвигается и на Тверскую область. При этом погода ожидается теплая, днем 5 и 6 сентября воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Приморью угрожает мощный тайфун - тропический ветер «Хайшен», который придет на смену тайфуну «Майсак», покидающему регион, может прийти, сообщает PRIMPRESS. В этой связи выходные в регионе будут ветреными.

Лето вернется и в Сибирский федеральный округ. В Красноярском крае и Новосибирской области в первые выходные осени температуры ожидаются выше средних, а осадки окажутся неравномерными. По ночам  воздух в среднем будет прогреваться до 10–15 градусов. Днем сибиряки смогут насладиться по-настоящему летней погодой с температурой воздуха в 21–25 градусов, а в отдельных районах она может достигать 29 градусов.

В Москве на выходных облачно с прояснениями воздух прогреется до +25 градусов. В субботу, 5 сентября, жителей столицы в День города порадует ясное небо, без осадков. Но будет немного прохладнее, чем в воскресенье - не выше +23 градусов. 6 сентября днем воздух прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс, однако, солнца будет заметно меньше, - облачно без осадков.

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