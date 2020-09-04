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Полиция застрелила подозреваемого в убийстве сторонника Трампа

Москва, 04.09.2020

В США при попытке задержания полицейские застрелили 48-летнего Майкла Рейнола, который подозревался в убийстве Аарона Даниэльсона, убитого в городе Портленде. Ранее Рейнол сам признался в убийстве Даниэльсона, назвав это «самообороной». В интервью YouTube-каналу Vice News Рейнол заявил, что увидел нож в руках Даниэльсона, что якобы угрожало жизни его «цветного друга».

1 сентября этого года охваченный беспорядками Портланд направлялись около тысячи сторонников президента США Дональда Трампа, с целью провести демонстрацию в его поддержку. Но сторонники движения Black Lives Matter заблокировали дороги и остановили движение колоны автомобилей сторонников Трампа. Между противоборствующими сторонами возникали драки с использованием баллончиков с перцовым газом и пейнтбольных ружей. Кроме того, со стороны участников движения Black Lives Matter было применено и огнестрельное оружие – выстрелом в грудь был убит Аарон Даниэльсон.

Беспорядки в США, сопровождающиеся грабежами, поджогами и убийствами, продолжаются с 25 мая 2020 года, когда во время задержания полицией погиб чернокожий Джордж Флойд.

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