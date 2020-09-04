Правительство ФРГ заявило, что Лукашенко сказал неправду об отравлении Навального

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил ложную информацию о фальсификации отравления Алексея Навального. «Слова господина Лукашенко, конечно, неправда», – сказал Штеффен Зайберт журналистам.

Ранее Лукашенко сделал заявление об имеющихся у него доказательствах фальсификации данных об отравлении Алексея Навального. «Мы перехватили разговор, до выступления Меркель (она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному). Варшава разговаривает с Берлином, два абонента... который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Сделали они это, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси», – сказал Лукашенко.

До этого федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.