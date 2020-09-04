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Преимущества и особенности МРТ-диагностики

Москва, 04.09.2020
При проведении лучевой диагностики используются разные методы. Среди них важнейшую роль играет магнитно-резонансная томография (МРТ). По прогнозам ряда экспертов, в недалеком будущем использование МРТ ждет такая же популярность, какую завоевали после 1895 года рентгеновские лучи.
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Это мнение обосновывается целым рядом радикальных преимуществ МРТ перед обычными процедурами рентгенологической диагностики.

Преимущества МРТ перед КТ

Если компьютерная томография основана на выявлении разницы в физической плотности изучаемых структур обследуемого участка тела, то МРТ базируется на установлении распределения плотности протонов в ткани и их физических свойств, к примеру, продолжительности релаксации. Отличительная особенность МРТ-изображений заключается в том, что они содержат как физико-химические, так и анатомические сведения об исследуемых тканях. Благодаря этому врачи могут четко различать здоровые и поврежденные ткани.

Ионизирующее излучение в МРТ, в отличие от компьютерной томографии, не используется, так что имеется возможность . много раз обследовать одного больного, продолжать наблюдение за протеканием заболевания без вреда для организма пациента. Например, с использованием МРТ медики отслеживают поэтапные изменения в головном мозге при демиелинизирующих процессах, остром нарушении кровоснабжения этого органа, травмах спинного и головного мозга. С использованием МРТ можно осуществлять послеоперационный контроль пациентов с прооперированными опухолями, декомпрессивными операциями, контузиями спинного и головного мозга, шунтированием содержащих спинномозговую жидкость систем, межпозвонковыми грыжами. Это позволяет исключить рецидивы в отдаленном послеоперационном периоде.

С использованием МРТ врачи "Томоград" визуализируют обследуемый орган во всех плоскостях без передвижения пациента и сканирующего прибора. Данный метод является неинвазивным, то есть эффекты урографии и миелографии достигаются без ввода в организм контрастсодержащих растворов.

В числе важнейших преимуществ Сети диагностических клиник России МРТ особого внимания заслуживают следующие особенности:

  • отсутствие артефактов в месте контакта вещества мозга и костей;
  • возможность исследования ряда ключевых функциональных параметров, включая кислотно-щелочной баланс в тканях, быстроту перемещения биологических жидкостей и др.;
  • высокое разрешение при довольно обширном диапазоне контрастности.

Благодаря перечисленным достоинствам МРТ в настоящее время играет ключевую роль в диагностике патологий различных органов и стуктур, прежде всего, в исследовании сосудов, ЦНС, суставов.

Минусы МРТ-диагностики

Как и у всех методов лучевого обследования, у МРТ-диагостики есть свои минусы. Использование этого метода противопоказано больным:

  • с внутричерепными клипсами из металла, в особенности на сосудах;
  • с искусственными водителями ритма сердца;
  • страдающим клаустрофобией.

При обследовании придаточных носовых пазух у пациентов с несъемными протезами из металла в полости рта толкование МРТ-изображения существенно осложняется. Используемые в магнитном поле импульсы с высокими частотами являются небезопасными для страдающих аритмиями сердца и больных с пароксизмальной активностью на электроэнцефалограмме.

Структуры с небольшой плотностью ядер водорода (воздух, кальцификаты малого размера, кости) дифференцируются плохо, что осложняет оценку дефектов костей, в том числе основания черепа. В некоторых случаях МРТ-сигнал, получаемый при диагностике новообразований, характеризуется изоинтенсивностью окружающей ткани, по этой причине при метастатическом поражении встает вопрос о числе и местонахождении метастазов, появляются сложности в установлении подлинной величины новообразования с использованием МРТ в связи с выраженностью перифокального отека. Не во всех ситуациях получается четко разграничить интра- и экстрамедуллярную локализацию опухолевых узлов, установить их границы.

Большинство трудностей появляется при исследовании в постоперационном периоде, когда возможность получить ответ на вопрос о возобновлении роста новообразования, рецидиве межпозвонковой грыжи отсутствует в связи с наличием спаек и рубцов, а также артефактов от микроскопических металлических частиц, которые остались от хирургического оборудования. В таких ситуациях визуализация улучшается путем применения контрастных растворов, в которых присутствуют парамагнитные соединения – Омniscan (компания Nycomed), Gadovist 1.0 и Маgnevisт (компания Bayer Schering Pharma AG). Они уменьшают продолжительность релаксации тканей, благодаря чему интенсивность МРТ-сигнала усиливается и достигается улучшение визуализации.

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