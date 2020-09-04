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«Роснефть» представила курс лекций по биологии Чёрного и Азовского морей

Москва, 04.09.2020

Бесплатный онлайн-курс из 22 лекций «Биология Чёрного и Азовского морей», в котором собраны новейшие данные исследований по морским млекопитающим и географии морей, презентовала компания «Роснефть» 4 сентября 2020 года. В разработке учебного курса приняли участие 40 специалистов, среди которых 20 кандидатов наук, экспертов в области геологии, гидрологии и биологии морей.

«Информация в лекциях имеет уникальную научную ценность. Масштабных исследований дельфинов не проводилось с 1970-1980-х годов, мы получили новейшие данные. В курсе вся информация о морях и их обитателях представлена в понятной широкой аудитории форме и сопровождается уникальными фотографиями и видео. Лекции будут интересны как студентам, так и всем любознательным людям», - рассказал пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Курс лекций основан на информации из «Экологического атласа Чёрного и Азовского морей», созданного компанией «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой». Он стал четвертым в серии книг о российских морях. Лекции обобщают данные за последние 100 лет изучения морей, а также включают в себя последние исследования, которые были проведены группой ученых в 2018-2019 годах. Занятия начнутся на площадке издательства «Лекториум» уже в сентябре. Регистрация открыта до 16 сентября. По итогам курса слушатели могут пройти тест и в случае его успешной сдачи получить сертификат о прохождении цикла лекций.

«Во время пандемии мы поняли, как мало в мире хорошего учебного онлайн-контента. При создании роликов мы руководствовались репутационным подходом, когда каждый член команды понимает, что от качества контента зависит его личная репутация. Особенность курса – новый визуальный язык с достоверными научными данными. Создатели проехали 800 км по берегам Черного и Азовского морей, чтобы создать по истине уникальный авторский материал», - поделился основатель и руководитель проекта «Лекториум» Яков Сомов.

В ходе полевых исследований ученые получили подтверждения данным 1970-1980-х годов, а также узнали новые факты о морских обитателях. Наблюдения проводились на судне, с воздуха и с берега, в том числе с использованием квадрокоптеров. В частности, выяснилось, что самая многочисленная группа китообразных в Черном и Азовских морях – это дельфин белобочка (70%), затем следуют афалины (10%) и самая малочисленная группа – морская свинья. Подобные мониторинги важны не только для научного сообщества, но и для промышленных компаний, отметила руководитель проекта по исследованию китообразных Черного моря (ИО РАН – «Роснефть») Вера Краснова. По ее словам, крупным компаниям важно знать местонахождение животных в акватории, чтобы учитывать это в своей профессиональной деятельности.

Атлас, который лег в основу курса, результат труда десятков ученых, картографов, дизайнеров, художников и фотографов. Были проанализированы данные не только из библиотеки Российской академии наук, но и труды на иностранных языках, в том числе на болгарском. При создании карты моря был использован принцип 3D-моделирования с целью не только показать форму и размер водоема, но и его глубину, все рельефы и впадины.

«Карта – это наука и искусство. Одна должна быть не только достоверной, но и красивой», - отметил научный руководитель серии экологических атласов морей России, основной лектор курса Вадим Мокиевский.

В создании курса приняли участие учёные института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Морского гидрофизического института РАН, Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» и Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и «Арктического Научного Центра» Роснефти. Экологический атлас Чёрного и Азовского морей, который лег в основу курса, доступен для свободного скачивания на сайте компании «Роснефть».

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