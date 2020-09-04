Российские врачи рассказали, что Навальный перед отравлением сидел на диете

По словам Александра Сабаева, - завотделением острых отравлений Омской больницы, оппозиционер Алексей Навальный до его госпитализации 20 августа в больницу города имел проблемы с питанием и пищеварением. Врач сослался на заключение врачей, данные для которого они собирали со слов спутников Навального.

«Данные анамнеза со слов сопровождающих указывали на то, что были проблемы с пищеварением и питанием в течение 5-7 дней из-за использования пациентом диет для снижения массы тела», - сообщил Сабаев.

Врач также пояснил, что на основании анализов уровня сахара и молочной кислоты, полученных после поступления Навального в больницу, можно сделать выводы о нарушении обмена веществ у пациента, которое начало формироваться за несколько дней до обострения, добавил токсиколог. Он добавил, что к госпитализации мог привести ряд факторов – стресс, переутомление, алкоголь, жара или холод или даже простое отсутсвие завтрака.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в ходе перелета из Томска в Москву. В этой связи самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера доставили в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи.