Назван курс рубля в случае введения Западом жестких мер против России

Курс доллара снижается в начале пятницы на 6 копеек - до 75,20 руб., курс евро потерял 19 копеек - 89,02 руб. Рубль остается под давлением геополитического негатива, снижающейся нефть и нового всплеска волатильности на мировых финансовых рынках.

Между тем, анлитики Rabobank считают, что жесткие санкции Запада против России могут привести к обвалу российского рубля

По мнению, старшего аналитика по валютам развивающихся стран в Rabobank Петра Матиса, отношения коллективного Запада в лице Евросоюза и Соединенных Штатов с Россией останутся главным фактором состояния российского рубля в ближайшие месяцы. Как сообщает сайт fxstreet.com, сохраняется тенденция ослабления курса рубля по отношению к доллару США и евро на фоне новых санкций, которые могут быть введены против России.

Курс рубля по отношению к доллару может превысить отметку 77 рублей за доллар, если Запад примет очень жесткие санкции против Москвы. В случае такого негативного сценария курс евро может вернуться к максимуму 2016 года – 93,6757 рубля за евро.

«Представляется маловероятным, что напряженные отношения между ЕС-США и Россией улучшатся в краткосрочной перспективе,- говорится в аналитической записке Rabobank.- Следовательно, возможность потенциального усиления рубля в парах USD/RUB и EUR/RUB, вызванная факторами, которые напрямую не связаны с Россией, например, попыткой ЕЦБ помешать чрезмерному усилению евро, будет оставаться относительно низкой».

Впрочем, в более долгосрочной перспективе позиции рубля выглядят более оптимистично. Так, считают опрошенные агентством Reuters валютные специалисты на FXО, ослабление курса доллара и надежды на восстановление экономик развивающихся стран (РС) позволяют их валютам уверенно смотреть в 2021 год. Валюты развивающихся стран воспользуются слабостью доллара США, о которой фактически открытым текстом сообщило руководство ФРС на своем августовском заседании, заявив о намерении долго сохранять ключевую ставку на низком уровне для стимулирования роста экономики, замедляемого высокими ставками по американским активам.

Мощная распродажа долларов в последние дни помогла широкому кругу валют РС укрепиться свыше чем на 5% после обвала в конце марта до трехлетнего минимума. Специалисты считают, что их движение вверх продолжится и в ближайшем будущем.

Согласно опросу более 60 FX-экспертов, проведенному 28 августа – 3 сентября, за 12 месяцев ранд ЮАР укрепится почти на 2% и достигнет курса 16,5 за доллар США. Бразильский реал прибавит более 7% и поднимется до 4,95 за доллар, а российский рубль – приблизительно 8%, что позволит ему достичь курса 69,5 за доллар.