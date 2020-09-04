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Секонд-хенд налогом не обложат

Москва, 04.09.2020
Торговля подержанными вещами через интернет на специализированных платформах внезапно (хоть и ненадолго) оказалась под угрозой налогообложения. Об этом сообщили «Ведомости», со ссылкой на Министерство финансов РФ, отметив, что, по подсчетам экспертов взимание НДФЛ с продажи секонд-хенда в сети может принести госказне около 80 миллиардов рублей в год.
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#Налоговая политика
  • Секонд-хенд налогом не обложат

DPA/TASS

Издание отметило, что продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях. Ставка составляет 13%. Соответственно, получив деньги от продажи подержанного велосипеда или ставших ненужными детских вещей на таких платформах как Avito или «Юла», нужно поделиться с государством. Теоретически это так, отмечает партнер налоговой практики «BMS Law Firm» Давид Капианидзе: «Согласно действующему законодательству, это налогооблагаемый доход, к которому применяются общие правила. Никаких специальных норм для таких случаев не предусмотрено». Но фактически никакого налогообложения таких сделок сейчас нет, так как это продажи между физическими лицами на небольшие суммы, о которых никто официально не заявляет. 

При этом в Avito уже заявили о том, что при продаже б/у вещей в пределах 250 тысяч рублей (столько составляет имущественный налоговый вычет в год), платить ничего и не нужно. Как пояснила порталу Ko.ru руководитель направления корпоративного налогообложения онлайн-платформы Юлиана Стукачева, порога в 250 тысяч не достигают 98% совершаемых сделок. «Стоимость коляски, детской курточки или кроссовок, значительно меньше, чем оговоренный законодательством порог», - цитирует издание представителя компании. 

Навести порядок

Тем не менее, по мнению Давида Капианидзе, наведение порядка в этом секторе не помешало бы. Сегмент с2с (торговли между отдельными людьми) растет в последние годы стремительно: как сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование Data Insight и Avito в 2017 году было заключено 90 млн сделок на 295 млрд рублей, а в 2019 -0177 млн сделок на 568 млрд рублей. При этом бывшие в употреблении вещи составляют лишь 60% от общей массы. Еще треть приходится на новые товары (в том числе те, которые не подошли нынешним владельцам). Остаток – на хэндмейд, животных и растения, коллекционные товары и антиквариат. И не всегда сделки оказываются честными, отмечает юрист. 

«Например, на Авито встречаются различные мошеннические схемы, когда люди перечисляют деньги, но так и не получают обещанный товар. Если же пользователи площадки будут вынуждены указывать реальные данные, то сократится число преступных схем, а ФНС при необходимости сможет запрашивать сведения о конкретных лицах. Но стоит понимать, что это не означает признание площадок налоговыми агентами – уплата налогов все равно останется за пользователями», - поясняет Капианидзе. 

Однако осуществить даже такую «расчистку» можно только изменив законодательство. В частности, предусмотрев, что онлайн-площадки являются получателем дохода. «Так, площадка могла бы получать процент от сделки, но отражать передвижение средств между конкретными лицами. Тогда налоговые органы смогут увидеть, кто и какой доход получил», - резюмирует партнер налоговой практики «BMS Law Firm».

Но граждане вряд ли захотят усложнять процесс купли-продажи. По мнению Павла Сигала, в случае, если бы Минфин все-таки решил обратить пристальное внимание на торговлю б/у вещами через онлайн-платформы и соцсети, это бы привело к массовому бегству с них продавцов и покупателей.

«Людям будет проще и дешевле найти покупателя самостоятельно, чем пользоваться «Авито» или «Юлой», а потом платить налоги. Ведь многие россияне пользуются этими ресурсами, чтобы продать что-то ненужное и быстро получить небольшие средства, а налоги добавят в эти процессы дополнительной бюрократии, с которой пользователи сайтов с объявлениями, не хотели бы лишний раз связываться», - отмечает эксперт.

Впрочем, сам Минфин заявил, что продавцы старых велосипедов и поношенных коньков могут спать спокойно. В опубликованных на официальном сайте ведомства комментариях отмечается, что никаких новых налогов на доходы физлиц, получаемые с продажи подержанных вещей с помощью электронных площадок и соцсетей вводить не планируется. И, во-первых, платить налоги не нужно, если продаешь вещь, пробывшую в собственности более трех лет (за исключением некоторых случаев с недвижимостью, когда срок вырастает до 5 лет). А во-вторых, в большинстве случаев доход от продажи вещей меньше, чем сумма, потраченная ранее на их покупку. То есть, доход есть, но прибыли-то нет.

Правда, не всегда можно легко доказать тот самый срок владения. С недвижимостью и автомобилями таких проблем не возникает. Но далеко не все хранят чеки за товары повседневного спроса. А котики и диффенбахии вообще через кассу не проводятся. Уповать их продавцам остается на то, что пока властям не до домашних питомцев. 

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