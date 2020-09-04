Bloomberg: снижение ключевой ставки в России под вопросом

Агентство деловой информации Bloomberg считает, что ослабление монетарной политики Центральным банком России все менее вероятно по геополитическим причинам.

История с предполагаемым отравлением Алексея Навального, как и следовало ожидать, привела к резкому обострению отношений России с Западом. Вполне реальная угроза ввода против Москвы очень жестких санкций сильно ударила по российской валюте и гособлигациям.

Половина опрошенных агентством Bloomberg экономистов прогнозирует снижение Центробанком 18 сентября ключевой ставки на четверть процента, однако слабый рубль может перевесить все соображения по продолжению ослабления монетарной политики и заставить главу ЦБ Эльвиру Набиулину сохранить в этом месяце ставку неизменной.

«Геополитические события, включающие дело Навального и предстоящие президентские выборы в США, из-за которых турбулентность, очевидно, будет нарастать, продолжат давить на рубль и российские облигации»,- считает старший экономист Emso Asset Йенс Нистедт.

Последние три месяца хуже рубля проявила себя только турецкая лира. Инвесторы нервничали по поводу ситуации в Белоруссии еще до призыва Берлина дать скоординированный ответ Запада на якобы имеющее место отравление Навального. К тому же, возможная победа в ноябре Джо Байдена будет означать ужесточение позиции Вашингтона по отношению к Москве, что тоже неблагоприятно сказывается на российской валюте.

«Если рубль сумеет сохранить нынешний уровень 75,5-76 за доллар,- приводит Bloomberg слова главного экономиста Renaissance Capital Софьи Донец,- то высока вероятность того, что Центробанк не станет трогать ставку».

Российские рынки облигаций и деривативов уже давно свидетельствуют об окончании ослабления монетарной политики регулятором. Ралли российского национального долга, в результате чего ставки по облигациям опустились до рекордно низкого уровня, закончилось еще в конце мая. После июльского решения ЦБ, когда Набиулина чисто символически уменьшила ключевую ставку, соглашения по форвардной ставке свидетельствовали о том, что в предстоящие три месяца она (ставка) практически не изменится.

Кроме геополитических причин и слабого рубля, у приостановки снижения ключевой ставки есть и другие причины. За прошедшее с момента последнего заседания ЦБ время Министерство экономики РФ улучшило прогноз на 2020 год. Максим Орешкин считает, что российский бизнес восстановится после пандемии и без новой помощи государства.

Показатели производственных секторов экономики и сферы оказания услуг на этой неделе превзошли прогнозы экономистов. Инфляция, хотя и остается ниже поставленной цели, продолжила рост в августе.

Восстановление экономики и рост цен на нефть, начавшийся в апреле, позволяют говорить о сильных фундаментальных показателях российской экономики. Хотя снижение рубля 2 сентября оказалось самым сильным после максимального обвала рынков в этом году, любое ослабление напряженности или мягкие международные санкции могут привести к отскоку российской валюты.

«В долгосрочной перспективе,- уверен Нистедт,- улучшение отношений между Россией и Западом сильно поможет российским активам. Однако предстоящие несколько месяцев рассчитывать на это не стоит».