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ТNF 2020: как цифровые технологии поменяют ТЭК

Москва, 04.09.2020
Будущее нефтегазовой отрасли на Тюменском нефтегазовом форуме обсудят ведущие эксперты отрасли
  • ТNF 2020: как цифровые технологии поменяют ТЭК

предоставлено пресс-службой

Через три недели в Тюмени стартует ставший уже традиционным Тюменский нефтегазовый форум. С 22 по 24 сентября ведущие эксперты отрасли обсудят будущее топливно-энергетического комплекса. Ключевыми темами в этом году станут цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, декарбонизация, кадровые вызовы цифровой экономики, охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях и другие.

По словам одного спикеров пленарной сессии «Цифровая трансформация ТЭК: раскрывая потенциал будущего» Игоря Богачева, генерального директора ООО «Цифра», российские нефтегазовые компании вступили на путь цифровой трансформации, но большая часть возможностей все еще не реализована. Основой программ цифровой трансформации является цифровая платформа и набор прикладных инструментов в области оптимизации геологоразведки, разработки и добычи на основе искусственного интеллекта и других инновационных технологий.

По мнению эксперта, значительными барьерами применения цифровых инноваций в России являются законодательные ограничения и консервативная бизнес-модель отрасли. Разработка цифровых решений требует новых подходов к управлению проектами и продуктами, привлечению партнеров, персонала и работе с цифровой экосистемой, финансированию инновационных разработок и их коммерциализации. Эффективное применение цифровых технологий также требует существенной трансформации сложившейся консервативной операционной модели российского нефтегазового сектора: модели принятия решений, взаимодействия геологов и технологов, «центра» и «актива». А с учетом стратегического значения нефтегазового сектора для российской экономики и потенциала цифровой трансформации, реализация которого принесет в бюджет миллиарды дополнительных налоговых платежей, снятие данных ограничений должно стать приоритетным направлением государственной политики.

«Компания «Цифра», поставщик решений для цифровизации промышленности, разработала набор уникальных продуктов для нефтегазовой отрасли, – отмечает Игорь Богачев. – Платформа промышленного интернета вещей Zyfra Industrial Internet of Things, объединяющая в себе лучшие решения класса «open source» с собственными наработками «Цифры», стала основой цифровых платформ ведущих российских компаний. Также компания «Геонафт» (входит в группу компаний «Цифра»), основанная признанными отраслевыми экспертами, разработала комплексное решение, объединив уникальные разработки в области геомеханики, петрофизики и искусственного интеллекта. Продукты «Геонафта» решают сложные инженерные задачи разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений (моделирование разработки, проектирование схемы размещения скважин, проекта бурения, в том числе подбор оптимального оборудования, оценка взаимовлияний скважин и т.п.)». Комплексное применение продуктов «Геонафта» обеспечивает радикальное повышение эффективности разработки месторождений (увеличение коэффициента извлечения нефти/газа на 10-20%, увеличение коммерческой скорости бурения на 10-30%, снижение затрат на бурение на 10-30%), что доказано на практике применения данных решений в российских нефтегазовых компаниях, – добавляет эксперт.

В 2020 году TNF впервые пройдет в гибридном формате phygital, который соединяет преимущества онлайн- и офлайн-пространств. Офлайн-форум TNF и Выставка инноваций пройдут на площадке Тюменского Технопарка: уже зарегистрировалиось более тысячи участников.

Тюменский нефтегазовый форум – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, высокопоставленных представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. 22-24 сентября 2020 года Форум TNF соберет более 40 000 участников на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках. В программе Форума: пленарные сессии, панельные дискуссии, Технологические дни, а также Выставка инновационных технологий и разработок.

 

Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

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