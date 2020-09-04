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Турция предупредила союзников об очередной покупке ракет у России

Москва, 04.09.2020
#Вооружения
#Сергей Мануков
#Политика
  • Турция предупредила союзников об очередной покупке ракет у России

Zuma\TASS

Турецкая армия нуждается в обновлении своих ракетных сил значительно дальше уровня недавно купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил 3 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Если Анкара не сумеет купить новые ракетные системы у своих традиционных западных союзников, то ей придется вновь искать оружие на стороне и, в первую очередь, у России.

«Если вы не хотите, чтобы я покупал что-то у кого-то,- сказал главный турецкий дипломат в интервью,- то вы должны это мне продать. Если же вы не продадите нам то, что нам нужно, то мы продолжим покупать это у других. Сегодня это могут быть ракеты С-400. Завтра появится какая-нибудь другая ракетная система…»

Слова Чавушоглу - на данный момент самое откровенное заявление руководства Турции о намерениях существенно обновить и усилить свои противовоздушные силы даже ценой дальнейшего осложнения отношений с ключевыми союзниками Анкары по НАТО. Уже имеется рамочное соглашение о совместном изготовлении Турции и России еще одной батареи ЗРК С-400, но глава турецкого МИД прозрачно намекает, что на этом Турция не остановится.

«Нам нужно больше двух батарей,- подчеркнул Чавушоглу, ссылаясь на возможные угрозы в адрес Турции особенно из охваченной почти десятилетней гражданской войной Сирии.- Нам нужны три, пять (батарей), пока мы не научимся делать их сами».

Турция не один год уговаривала США продать ракетные системы Patriot, но турки хотели получить вместе с ракетами и технологии их изготовления, а американцы отказались их выдавать. Покупка российских С-400 резко обострила отношения Турции и США, которые к тому времени уже изрядно испортились и по другим причинам. В конце концов администрация Трампа исключила Турцию из списка стран, изготавливающих новейший истребитель F-35, на том основании, что ЗРК С-400 сможет собирать очень важную информацию о действиях НАТО.

Недавно Вашингтон предложил Анкаре уладить конфликт и продать ракеты Patriot, но для этого Турции придется отказаться от российских С-400. Турки отказались от предложения и подчеркнули, что угроза американских санкций не изменит их планов по этому крайне важному для обороноспособности страны вопросу.

Мевлют Чавушоглу считает, что американские ракеты могут стать альтернативой для его страны, но условие отказа от российских ракет для турок неприемлемо. С-400, кстати, до сих пор не активированы.

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 и их поставка в прошлом году дали основания ряду политологов прийти к выводу, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет избежать втягивания Анкары в предвыборную борьбу Дональда Трампа.

Несмотря на упорство турецкой стороны США пока не хотят окончательно ссориться со столь важным союзником. Белый дом отбивается от требований обеих партий в Конгрессе наказать Турцию за покупку у России ракет. 

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