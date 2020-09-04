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В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19

Москва, 04.09.2020
  • В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19

ТАСС

В России за минувшие сутки выявлено 5110 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. Уточняется, что отметку в 5 тыс. инфицированных в день страна не превышала, начиная с середины августа. С 16 августа по 3 сентября суточный прирост заразившихся держался на уровне 4,7 – 4,9 тыс. заболевших в сутки. Общее число диагнозов в России выросло до 1 015 105. Уточняется, что за сутки число безвозвратных потерь достигло 121 человека. Выписаны из российских больниц за сутки 5812 человек, за все время выздоровели 832 747 человека.

На первом месте по числу заболевших находится Москва – 692 новых случаев, за все время в столице зарегистрировано 265 066 больных коронавирусной инфекцией нового типа. На втором месте Санкт-Петербург. В городе выявлено 193 больных за сутки. Московская область расположилась на третьем месте (+164). В пятерке Нижегородская область (+145) и Ростовская область (+142).

Наибольшее число летальных исходов выявлено в Санкт-Петербурге, 20 случаев, в Москве от коронавируса скончалось 10 пациентов (4867 за все время), в Ростовской области число умерших - 6 ( в общей сложности 369), в Московской области - 5 (1209).

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