Валюты на рынке станет значительно меньше

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, в сентябре 2020 года составляет 54 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2020 года по 6 октября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 2,5 млрд руб., сообщает Минфин России. Это на 20% меньше, чем в августе (3,1 млрд рублей в день), и более чем вдвое ниже показателей июля, когда на рынок ежедневно поступала валюта на 5,7 млрд рублей.

Ежедневно ЦБ в интересах правительства будет продавать валюту из Фонда национального благосостояния на 2,5 млрд рублей, пишет Finanz. В пересчете на доллары ЦБ поддержит рубль на сумму 0,7 млрд долларов - минимальную с начала кризиса. Регулятор начал продажи валюты в марте, когда рухнули цены на нефть, и курсы взлетели до уровней выше 80 за доллар и почти 90 за евро. В марте ЦБ залил в рынок 1,1 млрд долларов, в апреле - 4,8 млрд долларов, в мае и июне - 2,7 и 2,9 млрд долларов соответственно.

С июля объем интервенций сократили до 1,8 млрд долларов, в августе - еще вдвое (до 0,9 млрд).

При этом сентябрьский объем операций - 0,7 млрд долларов - Минфин впервые не поясняет. Все три года действия бюджетного правила ведомство раскрывало, за счет чего формируется сумма покупки или продажи валюты: прогнозировались выпадающие или избыточные нефтегазовые доходы предстоящего месяца, а также давалась оценка фактических поступлений за предыдущий месяц. (См. также: Курс доллара: прогноз аналитиков Reuters по рублю может удивить).

Сокращение поддержки рубля на внутреннем рынке Минфином и ЦБ не означает их уход из сектора вообще, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Это значит, что останутся целевые операции, которые тоже будут влиять на курс нацвалюты, и точечные интервенции в зависимости от ситуации. Минфин за прошедшие четыре месяца достаточно запасся валютой, поэтому снижение его интереса тут вполне логично.

Для доллара это не означает ровным счетом ничего: он пока сохранится в пределах 73-75 руб. с возможностью краткосрочных проходов к 76/77 руб. в зависимости от биржевой конъюнктуры, считает Анна Бодрова. Рубль, по ее слвоам, будет падать в те моменты, когда Минфин и ЦБ будут сокращать бюджетный дефицит, сводя концы с концами. В такое время курс доллара может пробивать и 77,00 руб. - но локально и непродолжительно.

Рубль под давлением, и будет находиться в таком состоянии до конца года, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. С 10 марта ЦБ начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке для поддержания рубля в условиях коронавирусной нестабильности и падения цен на нефть. Это было полностью оправдано ситуацией и позволило рублю укрепиться к июлю на около 12% относительно доллара. Однако, уже тогда была очевидна недостаточность подобных мер для полноценного укрепления отечественной валюты с учётом многообразия рисков, а также их временный эффект, поскольку средств в фонде не хватит на длительные продажи валют.

Сейчас в РФ действует стабилизатор доходов в виде бюджетного правила, по которому при падении цен на нефть ниже 42,4 доллара за баррель бюджет финансируется из резервного фонда. Но фонд уже сократился с 88 млрд до 50 млрд доларов в прошлом году в результате падения цен на нефть. И есть высокая вероятность дальнейшего размывания этой защитной подушки, так как правительство теперь рассматривает возможность сокращения бюджетных расходов на 10%. Бюджет был основан из расчета 50 долларов за баррель нефти. Одна из основных проблем таких стабилизационных фондов заключается в их быстрой исчерпаемости, когда нефтяные цены сложно поддерживать из-за глобальной ситуации. Нужен дополнительный стабилизатор, помимо бюджетного правила.

Дальнейшее сокращение продажи валюты было обоснованно по мере укрепления рубля, но с начала июля рубль упал на около 7% к доллару и более чем на 12% к евро из-за новых факторов неопределённости, которые до конца года увеличат волатильность, рассказывает эксперт. Отечественную валюту и фондовый рынок сейчас не сильно беспокоит потенциальная вторая волна пандемии. Наблюдалась раскореляция рубля с растущей нефтью, потому что всё внимание приковано к белорусским протестам и потенциальной возможности РФ принять участие в их подавлении, инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального и последующему заявлению Меркель об использовании «Новичка».

Эти события увеличивают риск новых антироссийских санкций, новые заявления мировых лидеров в любой момент могут стать новыми шоками для рубля. Также на рубль оказывает давление предвыборная гонка в США перед 3 ноября. Потенциальная победа Байдена и демократов на выборах станет резким негативном как для РФ, так и для финансового рынка и экономики США. Байден не имеет таких рычагов управления экономикой и рынками, как Трамп, а также демократы собираются значительно повысить налоги на корпорации и граждан с высоким доходом под эгидой борьбы с классовым неравенством, это вызовет отток капитала. 3 сентября резкое падение индекса S&P 500 на 3,5% было вызвано предварительными данными о лидерстве Байдена в предвыборной гонке с 70% вероятностью победы. Коллапс на рынке США спровоцирует цепную реакцию на развивающихся площадках, в частности России. Для РФ победа Байдена невыгодна ещё и очевидной антироссийской риторикой, и это дополнительное давление для рубля.

В ближайшей перспективе наиболее вероятен торговый диапазон рубля в 73,5-77,5 за доллар и уход до 80 за доллар и ниже в случае усугубления ситуации, ожидает Илья Запорожский. Также торговый коридор 87-90 за евро, с возможностью ухода ниже 90. Курс рубля до конца года будет определяться исходами вышеуказанных событий, которые могут быть достаточно непредсказуемыми. Однако сам факт неопределённости является не меньшим негативом для отечественной валюты, поэтому наиболее вероятно дальнейшее планомерное ослабление.

С учётом вышеуказанных факторов, маловероятно увеличение объема продаж иностранной валюты для поддержания рубля, так как это с высокой вероятностью не приведёт к реальному её укреплению, но при этом будет связано с исчерпанием резервов, добавляет аналитик. Этим ЦБ могут показать себя беспомощными, как ФРС США в феврале, которые экстренным снижением ставок не только не помогли рынку, но и спровоцировали панику. Реальным стимулом для укрепления рубля будут не меры ЦБ, а политическая позиция РФ в сложившейся ситуации. Но в случае увеличения внешнеполитического напряжения вряд ли стоит ждать шоков по примеру 2015 года, так как страхи в основном уже заложены в рынок.