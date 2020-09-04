Вероятный преемник Меркель выступил за консервацию «Северного потока – 2»

Претендент на лидерство в Христианско-демократическом союзе Германии и, соответсвенно, потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц интервью газете Bild заявил, что необходимости ввести двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2».

«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать. Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий», – сказал Фридрих Мерц.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», - сказала Меркель.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.