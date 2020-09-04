Взрыв технологического пузыря – обвал начался

Обвал произошел практически без каких-либо видимых причин – просто пришло время. Рынок открылся и началась ликвидация.

По итогам дня индекс Nasdaq потерял почти 5%, индекс широкого рынка S&P 5 – 3,5%. Акции Apple рухнули на 8% и продолжили падать на продленной сессии, бумаги Amazon, Google, Microsoft и Netflix потеряли 5% и более.

Стоит добавить, что недавний лидер по росту капитализации – Tesla – потеряла около 10%, причем падение продолжается уже второй день подряд и от максимумов снижение составило уже 20% - не позавидуешь тем, кто входил в эти бумаги одним из последних.

На самом деле, удивлятьcя здесь особо нечему. Буквально пару дней назад мы писали, что мощная коррекция неизбежна, вопрос только во времени – его потребовалось совсем немного. (См. также: Ускользающий капитал).

В частности, мы отмечали, что совокупная капитализация рынков превысила монетарную базу, то есть в системе нет столько денег, сколько стоят эти самые акции, а такая диспропорция не может длиться долго.

“Ситуация как две капли воды напоминает 2018 год. Тогда, как и сейчас, с марта акции технологичных компаний тащили индексы вверх, при этом другие сектора практически не росли. Уже в августе аномалия была очевидна, но обвал начался только в конце сентября. В тот год, правда, были другие монетарные условия – Федрезерв повышал ставки, поэтому в итоге все закончилось полномасштабными паническими распродажами в декабре. С другой стороны, тогда не было карантина, который в этом году стал настоящим потрясением экономики. Поэтому я бы пока не спешил с выводами, и по наблюдал за рынком со стороны”, - говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Поведение инвесторов и спекулянтов в прошедшие месяцы выглядело примерно следующим образом. Сразу после введения карантина и денежных вливаний от ФРС они начали отыгрывать идею быстрого и полного восстановления, на этом фоне мы и стали свидетелями ралли. Но это была игра вслепую, не было ни макроэкономической статистики, ни финансовых отчетов компаний. Затем, когда начали поступать свежие данные, стало ясно, что текущий кризис в хорошей форме переживают только технологические компании, а все остальные в большинстве своем несут убытки.

Именно поэтому все деньги шли в акции хайтека.

Сейчас наиболее актуальной для рынков становится другая история – президентские выборы в США, и именно на нее начинает переключаться внимание. (См. также: Муки выбора американского избирателя).

“Политическая ситуация довольно сложная. С одной стороны, даже если победу одержит Трамп, конгресс с высокой долей вероятности заберут демократы, и второй срок президента станет настоящей проблемой для него. Если победу одержит Байден, то его политика вряд ли понравится рынкам. Он уже делал достаточно громкие заявления, например, обещал повысить ставку корпоративного налога”, - поделился мнением Стремоухов.

Впрочем, падение на рынках может и не перерасти в полномасштабный обвал. Все-таки пока финансовые условия достаточно мягкие. Вполне возможно, мы увидим некую ребалансировку портфелей – то есть инвесторы будут продавать хайтек и покупать те акции, которые до сих пор толком не росли, например, банки или акции циклических компаний.

С другой стороны, не стоит забывать, что в последние годы стало очень много алгоритмических фондов, то есть торгуют роботы. И именно это может привести к цепной реакции. Падение может напоминать лавину: эти самые роботы при пробое тех или иных уровней будут продавать еще больше и так далее.

К тому же, как известно, немаловажную роль во всем этом процессе будет играть рынок опционов, который в отдельные моменты времени по объему торгов превосходит даже сам рынок акций.