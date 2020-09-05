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Банки и экономика расходятся все дальше

Москва, 05.09.2020
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  • Банки и экономика расходятся все дальше

Олег Дерипаска на пленарной сессии третьего Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики".

ТАСС Автор: Сергей Савостьянов

«Поддерживать надо сильных. Это более выгодная стратегия», — заявил на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» зампред правительства РФ Юрий Борисов. Отвечающий за промышленность, включая ВПК,  и энергетику вице-премьер редко выступает на публике, поэтому к его появлению на форуме было приковано особое внимание. Поясняя свою мысль, Юрий Борисов отметил, что государство должно в первую очередь сделать упор на системообразующие отрасли — без которых не может развиваться страна: авиацию и автомобилестроение, микроэлектронику и т.д. Также вице-премьер подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс по итогам года выполнит все планы, несмотря на пандемию.

Оппонентом вице-премьера на форуме выступил основатель ГК «Русал» и «Фонда Вольное дело» Олег Дерипаска. Правительство признало важность компонентной базы — но даже это не даст возможности двигаться дальше при существующей денежной политике.  «Не нужны нам меры поддержки, мы и без них росли до 2008 года, рынки были открыты и мы занимали за рубежом в четыре-пять раз дешевле, чем сейчас.  — заявил бизнесмен. — Наша экономика недофинансирована в три раза: ВВП 109 трлн рублей, а кредит 62 трлн. Нам остается только кредит — у нас нет ни облигаций, ни IPO, это какой-то каменный век.  Мы в кабале у банков — и ВПК, и муниципалитеты. Наши поставщики (речь о группе ГАЗ — прим. «Эксперта») не могут быстро проводить модернизацию, предприятия не в состоянии привлекать ресурсы. Нет другой проблемы у страны, кроме развития долгового рынка».

Дерипаска подчеркнул: Центробанк надо заставить обеспечить возникновение денежной массы. «Что же, напечатать?» — с испугом переспросила модератор сессии. Но основатель «РУСАЛа» попытался объяснить, что речь не о «печатании», а о создании масштабного рынка облигаций и учете их в качестве залога в ЦБ — ровно о том, что делают ЕЦБ, Банк Японии и ФРС. «Почему мы не можем дать ипотеку под 4-5%? Заставляем закладывать все до трусов. Опять какой-то каннибализм», — недоумевал бизнесмен. (См. также: Денежная политика после нефтедолларов).

Банкиры же, встречавшиеся на Столыпин-форуме на несколько часов раньше, были вполне благодушны — и демонстрировали искреннее желание и дальше помогать бизнесу. Так, зампред Сбербанка Анатолий Попов анонсировал новую идею крупнейших банков: распространение системы эскроу-счетов со строительной отрасли на госзаказ. По подсчетам Сбербанка, госконтракты составляют до 30% ВВП (около 30 трлн рублей), в их исполнение вовлечено 800 тыс компаний по всей стране, при этом заказчики совершенно не спешат расплачиваться по сделанным работам: каждый пятый платеж по 223 ФЗ, регулирующему госзакупки, идет с задержкой, а средний срок оплаты составляет 31 день. «Мы хотим предложить аккредитивный механизм расчетов, как по 214 ФЗ (закон, регулирующий привлечение денег застройщиками — прим. «Эксперта») , — заявил Попов. — Заказчик размещает средств на специальном эскроу-счете, который раскрывается при исполнении заказа». Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что поддерживает это предложение, так как аккредитивная форма решает большинство проблем с затягиванием оплаты. 

Однозначно оценить инициативу Сбербанка довольно трудно: с одной стороны, проблемы с оплатой работ по госконтрактам действительно велики, с другой — крупнейшие банки получат еще больший финансовый ресурс, что как минимум грозит дальнейшим перекосом в финансовой системе в их пользу. (См. также: Неолиберальная экономическая модель и социальное неравенство).

Впрочем, если инициатива с эскроу-счетами банковскому лобби удалась «на ура», такая же схема с госзаказом может и не пройти: дело в том, что аналогичную систему аккредитивов уже подготовило Федеральное Казначейство. Эта система также делает механизм расчетов по 44 и 223 ФЗ полностью автоматическим. 

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