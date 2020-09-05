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Курс доллара: рублю вынесли вердикт

Москва, 05.09.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рублю вынесли вердикт

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара вырос в пятницу на 12 копеек - 75,40 руб., евро прибавил 3 копейки - 89,25 руб.

Поддерживать рубль на плаву на фоне геополитического негатива и падения нефти могло закрытие части длинных валютных позиций, агрессивно набиравшихся с середины недели из-за опасений новых санкций.

За неделю рубль потерял более двух рублей к доллару, и почти 1,5 рубля к евро. Такую динамику нацвалюта продемонстрировала на фоне резкого ухудшения геополитической ситуации из-за угрозы новых санкций Запада в отношении России.

Риски санкций возники после того, как в среду германские официальные лица сообщили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом типа "Новичок". В ночь на субботу наконец сделал заявление и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме. Таким образом, введение тех или иных санкций Западом против России - дело времени.

Так как торги по рублю к моменту появления новостей из США уже закрылись, следует ожидать реакции нацвалюты уже в понедельник.

Между тем, аналитики Rabobank считают, что жесткие санкции Запада против России могут привести к обвалу российского рубля.

По мнению, старшего аналитика по валютам развивающихся стран в Rabobank Петра Матиса, отношения коллективного Запада в лице Евросоюза и Соединенных Штатов с Россией останутся главным фактором состояния российского рубля в ближайшие месяцы. Как сообщает сайт fxstreet.com, сохраняется тенденция ослабления курса рубля по отношению к доллару США и евро на фоне новых санкций, которые могут быть введены против России.

Курс рубля по отношению к доллару может превысить отметку 77 рублей за доллар, если Запад примет очень жесткие санкции против Москвы. В случае такого негативного сценария курс евро может вернуться к максимуму 2016 года – 93,6757 рубля за евро.

«Представляется маловероятным, что напряженные отношения между ЕС-США и Россией улучшатся в краткосрочной перспективе,- говорится в аналитической записке Rabobank.- Следовательно, возможность потенциального усиления рубля в парах USD/RUB и EUR/RUB, вызванная факторами, которые напрямую не связаны с Россией, например, попыткой ЕЦБ помешать чрезмерному усилению евро, будет оставаться относительно низкой».

Против рубля работают также падение нефтяных котировок и снижение объема покупок Минфином.

Так, на рынке нефти базовые сорта обвалились в пятницу на минимумы с конца июля на фоне опасений за спрос, а также в пандан внутридневному укреплению доллара на мировых рынках. Североморская смесь Brent падает на 2,7% до $42,88.

В ближайшей перспективе наиболее вероятен торговый диапазон рубля в 73,5-77,5 за доллар и уход до 80 за доллар и ниже в случае усугубления внешних факторов, прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. Также торговый коридор 87-90 за евро, с возможностью ухода ниже 90. Курс рубля до конца года будет определяться исходом президентской камапнии в США и ситуацией на мировых финансовых рынках, которые предсказать сейчас сложно. Однако сам факт неопределённости является не меньшим негативом для отечественной валюты, поэтому наиболее вероятно дальнейшее планомерное ослабление рубля. 

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