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Исход из Нью-Йорка: жители крупнейшего в США мегаполиса массово покидают город

Москва, 05.09.2020
#США
#Коронавирус
#Мир
  • Исход из Нью-Йорка: жители крупнейшего в США мегаполиса массово покидают город

Zuma\TASS

Состоятельные нью-йоркцы так же, как жители больших городов в других странах, всегда старались уехать летом за город. Однако сейчас ручеек летней миграции превратился в бурный поток массового бегству, которому способствовали закрытые рестораны и места общественного пользования, рост преступности и появившаяся возможность работать в удаленном режиме.

New York Times (NYT) в прошлое воскресенье написала, причем, в двух разных материалах, что спрос на услуги транспортных компаний в Нью-Йорке в последние месяцы так вырос, что они вынуждены ограничить прием заказов. Одновременно с этим отмечается невиданный в истории спрос на жилье в пригородах Большого Яблока.

По данным FlatRate Moving, крупнейшей в Нью-Йорке компании, занимающейся переездами, количество переездов возросло с 15 марта по 15 августа на 46% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года. Количество выезжающих за пределы Большого Нью-Йорка за пять месяцев увеличилось на 50%. Наибольший рост по переездам наблюдается в округ Датчесс, штат Нью-Йорк – 232% и в округ Алстер в долине Гудзона – 116%.

«В самый первый день, когда появилась возможность, мы уехали из Нью-Йорка»,- цитирует NYT одного нью-йоркского дантиста. Ее семья, правда, уехала в Пенсильванию к родственникам.

О том, что часть состоятельных нью-йоркцев, покинувших город летом, не намерена возвращаться как минимум в ближайшее время, говорит и рост продаж недвижимости, например, в июле на 44% в соседних с Нью-Йорком округах по сравнению с июлем 2019 года.

К примеру, дом в Ист-Ориндже с тремя спальными комнатами, выставленный на продажу в конце июля за 285 тыс. долларов, осмотрели 97 потенциальных покупателей. Продавцы получили 24 предложения о покупке. В конце концов дом был продан за 345 тыс. долларов, т.е. на 21% дороже первоначальной цены.

Шесть человек захотели купить дом на Лонг айленде за 499 тыс. долларов, даже не взглянув на него лично. Им оказалось достаточно просмотра двухминутного видеоролика на Facebook.

Дом с бассейном на участке площадью три акра почти за миллион долларов в округе Хадсон Вэлли за день получил четыре предложения покупки и 14 просмотров.

С начала пандемии практически во всех пригородах Нью-Йорка зафиксирован резкий всплеск спроса на дома, причем, независимо от цен. Агенты по торговле недвижимостью говорят, что такого ажиотажа на их памяти еще не было.

Нью-йоркцы уезжают не только в пригороды или соседние округа, но и в другие штаты, например, в Техас, Флориду, Южную Каролину и Орегон, где жизнь дешевле, чем в Нью-Йорке.

Пандемия новой коронавирусной инфекции быстро возродила подвижность американцев, пик которой пришелся на середину прошлого столетия. Исходу из больших городов способствует страх жить в густо населенных местах во время эпидемии, высокие возможности интернета, позволяющие работать в удаленном режиме; и отсутствие в новых местах ночной жизни и развлечений, присущих большим городам.

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