Прогноз погоды на зиму: синоптики привели в замешательство россиян

Наступившая осень пока радует большинство россиян по-летнему теплой погодой. Однако холодные дни уже не за горами, и не успеешь оглянуться - вот уже и зима стучится в дверь. Какой будет зима и чего нам всем от неё ждать.

Прогнозы синоптиков пока очень противоречивы. Прямо противоположные оценки могут привести в замешательство россиян.

Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не согласился с ранее озвученным прогнозом коллеги о «суровой зиме», отметив, что это время года в 2020 году будем чем-то средним между еврозимой и классической русской снежной зимой.

По предварительному прогнозу, наступление осенне-зимнего периода будет на 1–3 градуса теплее, чем положено по норме, при этом будет довольно большое количество осадков. Зима наступит по климатическому графику, отметил Тишковец.

Следует напомнить, что последние годы сильных холодов зимой почти не было, исключая северные регионы России, да и там уже пошло явное смягчение климата: снега выпадает всё меньше, а весна приходит с каждым годом всё раньше.

Очевидно, что все прогнозы на зиму 2020/21 пока очень условные, но метеорологи, опираясь на десятилетние наблюдения, фиксируют тенденцию более мягкой климатической обстановки на большей части территории всей Русской равнины.

Прогноз погоды на декабрь 2020 в России

В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется очень похожая погода. Хотя зима начнётся довольно рано – уже со второй декады ноября может похолодать до минус 10, но в декабре заметно потеплеет и практически весь месяц в столицах будут наблюдаться вполне комфортные температуры - минус 5-7.

В центральной части России, по предварительным расчетам синоптиков, немного похолодает к новогодним праздникам, пойдёт снег, а погода, наконец-то похолодает до минус 15, а по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 20.

В Сибири и на Урале первый зимний месяц будет теплее обычного. По ночам возможно понижение температуры до минус 25 и даже ниже. Зато днём будет стоять минус 15-18.

В южных регионах России в декабре будет стоять еще плюсовая температура. Снега почти не будет, да и привычных этому времени года холодных дождей со штормами выдастся крайне мало. Синоптики обещают почти весь декабрь плюс 5-6.

Погода в январе 2021. Прогноз синоптиков

Грядущий январь на северо-западе и центре России будет чуть более прохладным, чем декабрь. В частности, Петербург покажет на градусниках до минус 15, в Москве будет немного теплее – минус 10-12, да и снега в столице прогнозируется больше.

Южные районы страны в январе обычно крайне непредсказуемы по погоде и синоптики не рискуют давать точные прогнозы. В этом месяце шторм и ливни могут резко перейти в сильное похолодание Возможен и ледяной дождь. При этом не удивит и ровная погода без каких-то климатических изысков. Так что здесь пока всё под вопросом и придётся немного подождать, чтобы более точно узнать прогноз погоды на январь в Крыму и Краснодарском крае. Пока же специалисты метеослужб обещают минус 4 днём, и минус 8 с наступлением темноты. Снег ждут ближе к концу января.

Погода в феврале 2021 в России. Прогнозы метеорологов

Февраль 2021 обещает быть снежным. По данным метеорологов, в Москве и Санкт-Петербурге на градусниках будет около минус 10, может чуть ниже. Осадки будут обильными, возможно, выше нормы.

В третьей декаде февраля в столичных регионах начнутся уже по-настоящему весенние оттепели, а по ночам градусник станет опускаться до минусовых значений, что приведёт к гололедице на дорогах.

По традиции весенняя погода может прийти уже в феврале. Так, в Крыму задует южный ветер, солнце начнёт ощутимо припекать. Краснодарский край слегка подморозит в начале февраля, но ненадолго, вторая декада последнего месяца зимы принесёт мокрый снег, а ближе к началу марта придёт долгожданное потепление.

Урал в феврале тоже покажет значительное потепление – непривычные минус 9-11 с понижением по ночам до минус 17. Правда, с промозглым ветром и обильным снегопадом будет создаваться ощущение, что на улице много холоднее. Тепло же сюда придёт с началом марта и не раньше.

В Центральной России февраль может замахнуться на климатические рекорды. Градусники покажут всего минус 5-6 в отдельных регионах этой части России, снег продолжит выпадать, но долго не пролежит – со второй декады начнётся совсем весеннее потепление: Воронеж, Тамбов, Курск, Липецк в этом году познают аномально тёплую зиму, а февраль в этих городах будет скорее похож на март. К концу месяца снега станет мало, а морозы почти прекратятся.

Остается надеяться, что сбудутся прогнозы синоптиков о мягкой зиме. А неизбежные сюрпризы, которые готовит природа, станут редкими исключениями.