За какую работу в России готовы платить больше 100 тысяч рублей

Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, сообщает Российская газаета со ссылкой на пресс-службу сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей. Одна из 125 вакансий оценивается в 200 тысяч рублей и выше. И, наконец, 7,2% объявлений гарантируют доход от 100 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики HeadHunter, лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера.

"На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%".

Чаще всего предлагают высокую зарплату высшему менеджменту (37% вакансий для таких специалистов предполагают вознаграждение от 100 тысяч рублей, 7,7% от 200 тысяч рублей и 2,5% от 300 тысяч рублей), добытчикам сырья (31,5%, 2,6% и 0,2% соответственно), IT-специалистам (23,4%, 4,4% и 0,7%) и строителям (14%, 1,4% и 0,5%).

Портал приводит примеры предложений об очень высокооплачиваемой работе.

Диджитал-маркетолога в Петербурге ищут на зарплату в 100-250 тысяч рублей.

Начальник участка/мастер/бригадир для работы на железной дороге может стать обладателем оклада в 100-300 тысяч рублей в зависимости от успехов подчиненного ему коллектива.

Такой же разброс доходах будет и у начальника производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, и у главного зоотехника в Красноярском крае.

Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может претендовать на 125 тысяч рублей. Чуть меньше — 120 тысяч рублей — предложат участковому геологу в Забайкалье.

Технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери сулят от 150 тысяч рублей в месяц.

Инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке будет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье.Java Developer в Петербурге, главный инженер в Ярославле и заместитель гендиректора в Иваново смогут ни в чем себе не отказывать на 200 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты в 300 тысяч рублей и выше предлагают iOS разработчику и главному врачу стоматологической клиники в Москве, а также директору по маркетингу в Ульяновске.